Wie Meloni Profit aus einer Niederlage schlägt

Der Tech-Milliardär Elon Musk hat ein Faible für Rechtsextreme und Rechtspopulisten in Europa. Er hat offen Sympathien für die AfD in Deutschland bekundet und Viktor Orbáns Anti-EU-Kurs applaudiert. Auch in Italiens hat Musk eine klare politische Präferenz: Giorgia Meloni. „Sie ist von innen noch schöner als außen“, schwärmte er einmal über die Regierungschefin in Rom. Im letzten Jahr trat der Unternehmer als Stargast auf einem Festival von Melonis postfaschistischer Partei Fratelli d„Italia auf.

Ebenfalls mit dabei war Albaniens Ministerpräsident Edi Rama. Mit ihm hat Meloni vor einem Jahr einen Asylpakt ausgehandelt, der offenbar auch in den USA wahrgenommen wird. Musk jedenfalls interessiert sich sehr dafür. Dieser Deal sieht vor, dass Geflüchtete, die von der italienischen Küstenwache gerettet wurden, nach Albanien gebracht werden, wo sie innerhalb eines Monats ihr Asylverfahren durchlaufen. Die Lager sind fertig – aber sie stehen leer.