Wien hat Erfolg, wo der Bund versagt

Nur impfen lassen wir uns nicht, außer für den Urlaub in den Tropen. Aber nicht, um eine Pandemie in den Griff zu kriegen. Wir sind schließlich mit einem „gesunden“ Misstrauen gegenüber der modernen Medizin zur Welt gekommen. Und zur Not nehmen wir für Pferde gedachte Entwurmungsmittel ein. Statt uns von profitsüchtigen Pharmakonzernen genmanipulierte Impfstoffe samt eingebauter Kontrollchips durch die Adern jagen zu lassen.

Ja, so sind wir. Also manche von uns. Die breite Mehrheit ist eigentlich anders. Sie hat sich impfen lassen, um sich selbst zu schützen und damit der gesamten Bevölkerung die Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen. Wir sind viele, aber noch immer zu wenige. Bescheidene 63 Prozent der Bevölkerung sind voll immunisiert. In Dänemark sind es 75, in Spanien 80 und in Portugal 87 Prozent. In diesen Ländern lebt man mit dem Virus recht gut, weil die nötige Durchimpfungsrate erreicht wurde. Das heißt nicht, dass niemand mehr an Corona erkrankt. Die Impfdurchbrüche sind nicht zu übersehen. Der Krankheitsverlauf ist bei Geimpften aber ein deutlich milderer als bei allen, die auf ihre inneren Abwehrkräfte bauen.