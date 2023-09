Infofreiheit: Von Ausnahme würden vor allem ÖVP-Gemeinden profitieren

Das von ÖVP und Grünen versprochene Informationsfreiheitsgesetz wurde bereits so oft verschoben, dass Stand heute unklar ist, ob es in dieser Legislaturperiode überhaupt noch beschlossen wird. Vor allem Länder und Gemeinden hatten Bedenken an der Abschaffung des Amtsgeheimnisses angemeldet, seit drei Jahren versuchen Grünen-Vizekanzler Werner Kogler und ÖVP-Verfassungsministerin Karoline Edtstadler nun schon, Überzeugungsarbeit zu leisten.

Am Mittwoch sickerte ein Entwurf des Gesetzesentwurfs durch, der für Aufsehen sorgte. Laut dem neuen Entwurf von Mitte Juni beschränkt sich das Gesetz auf die 87 österreichischen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Diese müssten „Informationen von allgemeinem Interesse“ proaktiv veröffentlichen, etwa auf ihrer Webseite. Die restlichen 2006 Kommunen müssten Informationen nur auf Anfrage herausrücken – dort lebt allerdings die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung. Für profil hat der Datenjournalist Peter Sim unter Mitarbeit von Angelika Hinteregger ausgewertet, welche Parteien in jenen Gemeinden dominieren, die von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen wären.

Ergebnis: In den Gemeinden, für die schwächere Transparenzbestimmungen gelten würden, regieren besonders häufig ÖVP-Bürgermeister. 61 Prozent der 2006 Kommunen, die weniger als 10.000 Bewohner zählen, werden von der Volkspartei regiert. In den Kommunen mit über 10.000 Bewohnern gibt es mehrheitlich rote Ortschefs, wie die Grafik zeigt.