Alles ganz normal!

Wachen Sie in der Früh manchmal auf und denken: "Kann ich nicht einfach in einem ganz normalen Land leben?" Wobei: Was ist schon normal? Darüber debattiert ja gerade das gesamte politische Spektrum - durchaus medienwirksam. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte in einem Gastkommentar im "Standard" in Bezug auf die Gender-Dabatte, oder eigentlich auf das Fehlen einer solchen in Niederösterreich, von "normal denkenden Menschen" gesprochen. Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler warf ihr wiederum im profil-Interview mit Eva Linsinger eine "präfaschistoide Ausdrucksweise" vor. Sie sehen, was normal ist und wer den Begriff Normalität wie deuten soll, darüber ist man sich in Österreich nicht ganz einig. Und vielleicht ist das auch gut so.

In Belgrad haben hingegen zig tausende junge Serbinnen und Serben eine relativ genaue, kollektive Vorstellung davon, was normal ist und was nicht: ein funktionierender, nicht korrumpierbarer Rechtsstaat, freie Medien und keine Kultur der Gewalt und Gewaltverherrlichung, die im Amoklauf eines erst 13-jährigen Kindes in einer Schule im Mai gipfelte. Dafür gehen sie seit Wochen zu Tausenden täglich gegen das politische System unter Präsident Aleksandar Vučić auf die Straße. Franziska Tschinderle traf in Belgrad einige dieser Menschen und erzählt hier, warum sie so wütend sind und was sie Tag für Tag auf die Straße treibt.