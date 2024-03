Benko, Signa und die Folgen: Sie hören von uns!

Diese Geschichte ist nicht zu fassen: Der talentierte René Benko zählte noch vor zwei Jahren zu den reichsten Österreichern. Heute ist der Ex-Milliardär ein Insolvenzfall (behauptet er), seine Signa Holding hatte bereits im Herbst Insolvenz angemeldet. Die Folge: Wie ein Kartenhaus ist das undurchsichtige Imperium in sich zusammengefallen. Bereits jetzt ist die Rede von der größten Firmenpleite, die Österreich je erlebt hat. Wäre alles nicht wirklich so passiert, man könnte mindestens einen oscarverdächtigen Film über Aufstieg und Fall des ehemaligen Immobilien-Milliardärs drehen.

Titel: "Vom Millionär zum Milliardär". Dafür haben sich Chefredakteurin Anna Thalhammer und Chefreporter Stefan Melichar nach Innsbruck gewagt und sprechen über den kometenhaften Aufstieg des Workaholics und sein sprichwörtliches Jetsetleben zwischen Yacht, Privatflugzeug und eigenem Schloss. Dass Benko davon nur wenig selbst gehört hat, erzählt die aktuelle Folge. Denn nach seiner "Gesellenprüfung" mit dem Kaufhaus Tyrol in der Innsbrucker Innenstadt, sollte "die Meisterprüfung" am Immobilienmarkt in der Bundeshauptstadt stattfinden.