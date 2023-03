Darf man die Erkrankungen von Politikern zum Thema machen?

Wird Hans-Peter Doskozil bei den nächsten Nationalratswahlen als Kanzlerkandidat für die SPÖ antreten? Diese Frage will Burgenlands Landeshauptmann im profil-Interview nicht beantworten. Immerhin hat die SPÖ bei den Landtagswahlen in Kärnten einmal mehr an Stimmen verloren – und die Wahl in Salzburg Ende April wird für die Partei erst recht zur Zitterpartie.

Sicher ist: Die Fan-Basis von SPÖ-Chefin Pamela Rendi Wagner wird kleiner, das schreibt auch Eva Linsinger im Leitartikel des aktuellen profil.

Auch deshalb will ein Teil der Partei Doskozil an der Spitze. Und dass er sich selbst für den besseren Parteichef hält, ist ein offenes Geheimnis. Aber könnte er es auch?

Der 52-Jährige leidet an einer Erkrankung des Kehlkopfes. Sie ist an sich ungefährlich, zieht die Stimme Doskozils aber arg in Mitleidenschaft.

profil-Innenpolitik-Journalistin Iris Bonavida hat mit dem burgenländischen Landeshauptmann gesprochen. Nicht über Pamela Rendi-Wagner – sie hat Doskozil während des knapp einstündigen Gesprächs nur ein einziges Mal erwähnt –, sondern über seinen Gesundheitszustand.

Darf man die Krankheit zum Thema machen – und gar aufs Cover bringen? Das wurde auch in der profil-Redaktion diskutiert. Es ist eine Gratwanderung, denn Gesundheit ist im höchsten Maße privat. Nur: Bei Politikern ist es eine Frage der Abwägung. Spitzenjobs in der Politik sind sehr anstrengend, und die Wähler haben ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren, ob sich das gesundheitlich ausgeht.

Doskozil sieht das genauso: „Wenn man als Politiker in der Öffentlichkeit steht, Operationen hat und immer wieder einmal nicht da ist, hat die Bevölkerung zumindest ein Recht darauf, zu erfahren, was los ist“, sagt der Landeshauptmann.

Als er 2017 bemerkte, dass etwas nicht in Ordnung sei, habe ihm sein Umfeld geraten, zu schweigen, um keine Schwäche zu zeigen. Doch Doskozil hat erkannt, dass Schweigen kein Ausdruck von Stärke ist. Er geht offen mit seiner Erkrankung um.