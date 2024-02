Das Pogo-Paradox: Schadet oder nützt die Bierpartei der Kickl-FPÖ?

Walzny ist zweifellos eine Projektionsfläche für die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien. Er taugt auch deshalb so gut dafür, weil er in seinen eigenen Positionen bisher vage blieb.

Über 7000 Mitglieder hat Wlaznys Bierpartei seit seiner Ankündigung zur Kandidatur bereits eingesammelt und damit selbst traditionsreiche Parteien wie die Grünen eingeholt – ein beachtlicher Wert in einer Zeit, in der Parteiloyalitäten fragil geworden sind.

Anstelle seiner früheren Spaß-Forderung nach einem Bierbrunnen sind zwar ernsthafte Themen wie der Kampf gegen Kinderarmut getreten. Allein, die Antwort auf die Frage, wie Wlazny dieses Problem lösen will, blieb er bisher schuldig.

Fest steht: Die Chancen der Bierpartei auf einen Einzug in den Nationalrat beruhen ausschließlich auf den Sympathiewerten des Frontmanns. „Wlazny ist populär und polarisiert kaum“, analysiert der Wiener Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik. Wlazny komme in Ostösterreich ein bisschen besser an als im Westen, strahle aber in alle Altersschichten. Er habe höhere Sympathiewerte bei Wählern von Grünen, Neos und SPÖ, aber komme auch bei Menschen an, die weltanschaulich rechts der Mitte positioniert sind: „Weniger, aber immer noch okay“, so der Politologe.

Wenn Wlazny antritt, dann würden – folgt man dieser Einschätzung – die Parteien links der Mitte mehr Wähleranteile an die Bierpartei verlieren. Im Kampf um Platz eins hilft Wlazny tendenziell der FPÖ, der es leichter fallen dürfte, die SPÖ auf Distanz zu halten.

Großes Aber: Wlazny könnte die Machtoptionen von Kickl deutlich einschränken.

Warum auch Kickl vor Wlazny zittern muss

Eine unveröffentlichte Umfrage unter 1000 Wiener Wählern – sie liegt profil vor – kommt zum Schluss, dass Wlazny bei allen etablierten Parteien wildern dürfte: Zwölf Prozent der Grün-Wähler aus dem Jahr 2019 und elf Prozent der Neos-Wähler geben demnach an, 2024 für die Bierpartei stimmen zu wollen. Unter SPÖ- und ÖVP-Wählern sind es jeweils acht Prozent, bei den Freiheitlichen immerhin sechs Prozent.

Auf den ersten Blick schadet er damit den linken Parteien mehr, auf den zweiten Blick relativiert sich das Bild: „Wenn sich auf der linken Seite das Angebot verbreitert, kann es sein, dass sich dort insgesamt mehr Leute einfinden“, sagt Politikwissenschafter Ennser-Jedenastik.

Denn wenn es Wlazny gelingt, ein paar Wähler rechts der Mitte für sein Projekt „BIER“ (das steht neuerdings für: „Bin in einer Reformbewegung“) zu begeistern, hätte das Auswirkungen auf die Koalitionsvarianten, die nach der Wahl zur Verfügung stünden.