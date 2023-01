Debakel unter Parteifreunden

Freunde werden der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz aus Florida und sein Kollege Kevin McCarthy aus Kalifornien vermutlich nicht mehr. Gaetz gehört zu jenen Abgeordneten, die McCarthy - der von seiner Partei als Speaker of the House auserkoren wurde - am Dienstag die Zustimmung entzogen. Und somit, obwohl die republikanische Partei seit den Midterm Elections wieder eine Mehrheit im Repräsentantenhaus hat, die Wahl am Dienstag - und schließlich auch am Mittwoch - torpedierten. Dem nicht genug: Gaetz fordert McCarthy zum Verlassen seines Speaker-Büros auf, welches dieser ungewählt nun “besetze”. In einem Brief wandte er sich an den Gebäudeverwalter des Kapitols, damit dieser gegen McCarthy vorgehe. Viel mehr offene Feindschaft unter Parteifreunden geht nicht.