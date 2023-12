Der Ausspäher: Jan Marsalek und sein Österreich-Netzwerk

Befragen kann man Marsalek dazu kaum mehr: Seit seiner filmreifen Flucht im Sommer 2020, als er sich mittels Privatjet nach Belarus und mit dem Auto weiter nach Russland absetzte, steht der 43-jährige Justizflüchtige auf internationalen Fahndungslisten ganz oben. Damals zeichnete sich der Kollaps von Wirecard bereits ab, weil 1,9 Milliarden Euro angeblicher Erlöse nicht auffindbar waren – aus einer Sparte, für die Marsalek zuständig war. Aktuell wird sein Aufenthaltsort in Dubai vermutet. Von dort aus soll er bereits wieder hoch aktiv sein – und angeblich an der Neuaufstellung der Söldnergruppe Wagner in Afrika werken.

Das Österreich-Netzwerk

Durch den „Wall Street Journal“-Bericht rücken jedenfalls Marsaleks frühere Kontakte in Österreich wieder in den Fokus. Der begnadete Netzwerker verstand es offenbar blendend, Menschen für seine Zwecke zu gewinnen. Er knüpfte Kontakte zu Verfassungsschützern und war in der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft aktiv. In dieser Funktion nahm er im Jahr 2017 auch an einem Empfang für den damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in der österreichischen Botschaft in Moskau teil – und ergatterte ausgerechnet den Sitzplatz neben dem heutigen Nationalratspräsidenten. Das sechs Jahre alte Foto geistert derzeit wieder öfter durch die sozialen Netzwerke.