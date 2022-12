Der lange Arm Katars und das ewige Leben

Aber zurück zu den Vorwürfe gegen Eva Kaili. Die sind ebenso schwerwiegend wie komplex. In ihrer Wohnung wurden, in Säcken verstaut, 600.000 Euro gefunden. Den Vater Kailis erwischte die Polizei mit einem Koffer voller Bargeld. „Die waren nicht nur korrupt, sondern auch deppert“, fasst SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder die Affäre zusammen.

Ewiges Leben?

Wir möchten Sie so früh am Morgen aber auch mit positiven Informationen erfreuen: Wir werden immer älter! Die Zahl der über 100-Jährigen wächst hierzulande. 2002 gab es in Österreich 644 Menschen, die 100 Jahre oder älter waren. 2021 waren es bereits 1421 – der Großteil davon Frauen. Aber es gibt einzelne Regionen auf dieser Erde – genau genommen fünf – in denen sowohl Frauen als auch Männer besonders alt werden: die sogenannten „Blue Zones“. Jene hat der belgische Demograf Michel Poulain vor etwa 20 Jahren entdeckt. Diese fünf Regionen haben eines gemeinsam: sie sind von strahlend blauem Meer umgeben. Ob das der Schlüssel zum Traum vom ewigen Leben ist? Um das herauszufinden, empfehle ich Ihnen das Interview meines Kollegen Till Hein mit Alternsforscherin Daniela Jopp. Ein kleiner Spoiler: ein reges Sozialleben fördert das Altern!

Damit wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Start in diesen Mittwochmorgen

Maximilian Mayerhofer