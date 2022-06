Die müde Therme und der heiße Krieg

Mein Blick fällt immer häufiger auf die alte Gasttherme in einer Ecke unseres Badezimmers. Wie lang wird sie es noch machen? Kann sie der Langsamkeit der österreichischen Klimapolitik standhalten? Bei der letzten Inspektion klopfte der Wartungsmann anerkennend auf ihren leicht angekratzten, aber immer noch glänzenden Thermenkörper: "Fast 30 Jahre alt, aber immer noch gut beieinander; besser als das billig hergestellte Zeug, das in den vergangenen Jahren verkauft wird. Ich rate Ihnen, sie nicht auszuwechseln, das einzige Problem könnten bestimmte Ersatzteile sein, die nicht mehr im Handel erhältlich sind, aber da kenne ich jemanden", sagte er und schob mir seinen Geheimtipp hin wie die Adresse eines Drogenhändlers. Den Zettel hüte ich wie meinen Augapfel. Ich will, dass meine alte, müde Therme, die im neuen profil abgebildet ist, durchhält.