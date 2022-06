Militärexperte Reisner zum Ukraine-Krieg: "Jetzt herrscht Katerstimmung“

profil: Zugesagt sind gerade einmal zehn Stück aus den USA, Großbritannien und Deutschland. Reicht das überhaupt – selbst, wenn sie schnell geliefert werden?

Reisner: Was heißt schnell? Es handelt sich um komplexe Systeme. Es wurden jetzt Soldaten ausgebildet, aber es stellt sich auch die Frage nach der Munition und wie diese Geschütze verteilt werden. Die Anzahl der zugesagten Mehrfachraketenwerfer ist zu gering, um wirklich einen Unterschied zu machen. Da wird es vielleicht das ein oder andere Video geben von der spektakulären Zerstörung eines russischen Gefechtsstands. Aber es reicht nicht für einen Zusammenbruch der russischen Fronten.

profil: Wieso wird nicht viel mehr geliefert? Allein die USA verfügen über hunderte solcher Systeme.

Reisner: Vergessen Sie nicht den Zustand der europäischen, aber auch der amerikanischen Streitkräfte! Man hat die Bestände vieler dieser Waffengattungen reduziert, selbst in den USA. Was die Ukraine fordert – dreihundert Mehrfachraketenwerfer-Systeme – gibt es in ganz Europa nicht. Deutschland hat davon eine zweistellige Stückzahl, viele dieser Systeme existieren in Europa gar nicht mehr. In Österreich haben wir zumindest noch die alten Zwillingsflak-Geschütze zur Flugabwehr im Nahbereich. So etwas gibt es in Deutschland nicht mehr, die haben ihren Flugabwehrkanonenpanzer Gepard abgeschafft und jetzt versucht, wieder welche heranzukarren. Die Munition musste in Südafrika gekauft werden. In Großbritannien kamen die Panzerabwehrwaffen für die Ukraine teils aus aktiven Armeebeständen, da gibt es keine großen Lager, an denen man sich bedienen kann. Und in den Niederlanden gibt es Widerstand gegen die Lieferung gepanzerter Artilleriegeschütze, weil sie dann selbst keine mehr hätten. Die zentral- und osteuropäischen Staaten hoffen, durch das Liefern ihrer alten Systeme aus Sowjetzeiten an die Ukraine im Gegenzug von NATO-Staaten moderneres Gerät zu bekommen. Nur: Das muss alles erst produziert werden – und das kostet bei komplexen Systemen Monate, wenn nicht Jahre. Die Frage ist: Haben wir diese Zeit noch?

profil: Wie sieht es mit den Erschöpfungserscheinungen bei den Russen aus?

Reisner: Ich habe noch keine festgestellt. Die Russen bringen im Schnitt jede Woche mindestens zwei vollbeladene Militärzüge heran. Ich sehe aber keine ukrainischen Militärzüge, die haufenweise Material in den Donbass bringen. Gäbe es das, hätten wir Videos davon gesehen. Es gibt auch kaum noch, wie zu Beginn des Krieges, Bilder von getöteten oder gefangengenommenen russischen Soldaten. Auf der anderen Seite zirkulieren viele Videos von verwundeten, getöteten, gefangenen und demoralisierten Ukrainern. In Videos sagen viele von ihnen, sie könnten ohne schwere Waffen wir nicht mehr weiterkämpfen.