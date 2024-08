Die Russland-Freunde und ihr Verein

Doch klar ist auch: Networking – das gekonnte Knüpfen nützlicher Kontakte – funktioniert nie nur in eine Richtung. Wer österreichische Interessen in Russland forciert, öffnet gleichzeitig auch eine Tür für russische Interessen in Österreich. Und das kann ungeahnte Folgen haben.

Es ist ein Punkt, der im Selbstverständnis dieses besonders bemerkenswerten Vereins ganz oben steht: „Networking“. Vernetzung zwischen Österreich und Russland „auf allen Ebenen“ – besonders jedoch auch im Bereich von Wirtschaft und Politik. Zusammengefasst lässt sich sagen: Wer nach der zentralen Schaltstelle für mächtige und finanzkräftige Putin-Versteher in Österreich sucht, ist bei der „Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft“ (ORFG) an der richtigen Adresse.

Was sich liest wie das VIP-Telefonbuch aus Politik und Verwaltung, ist eine Auswahl von Mitgliedern des Präsidiums und des Erweiterten Vorstands der ORFG, wie sie Anfang 2015 dort auf der Website zu finden war. Das war somit deutlich nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014. Früher gab es noch jede Menge andere durchaus prominente Persönlichkeiten bei der Freundschaftsgesellschaft. Diese macht auch gar keinen Hehl aus ihrer tiefen Verankerung in wichtigen Einflusssphären dieser Republik. Auf der Website der Freundschaftsgesellschaft ist zu lesen: „Unter den Mitgliedern des Präsidiums und des Vorstandes der ORFG befinden sich Vertreter der österreichischen Bundesministerien, Parlamentsparteien, der Stadt Wien sowie politischer und wirtschaftlicher Interessensvertretungen und aus der Privatwirtschaft.“

Ein weiteres Highlight im Rahmen dieser eindrucksvollen Gäste-Parade: die – damals bereits ehemalige – Außenministerin auf FPÖ-Ticket, Karin Kneissl , im September 2019 mit einem Vortrag zum Thema „Russland im aktuellen geopolitischen Umfeld“. Kneissl sitzt bekanntlich mittlerweile direkt in Russland, wo sie eine Art Thinktank von Putins Gnaden leitet und mit ihrem Social-Media-Auftritt der Kreml-Propaganda in die Hände spielt.

Doch nicht nur die Mitglieder dieser außergewöhnlichen Organisation sind einen Blick wert – auch deren Gäste. Bis zum Einmarsch Russlands in der Ukraine im Februar 2022 legte die ORFG ein durchaus reges Vereinsleben an den Tag und organisierte unter anderem Vorträge und Gesprächsrunden. Die Liste der hochrangigen Referenten (und vereinzelt auch Referentinnen) vermittelt eindrücklich den herausragenden Stellenwert der Freundschaftsgesellschaft auf dem Wiener Polit- und Wirtschaftsparkett. Auch hier wiederum nur eine Auswahl:

Vom Netzwerken zum Lobbying

Es gibt nicht viele Organisationen, die in einer solchen Dichte Regierungsmitglieder, Parteichefs und Wirtschaftsbosse anziehen. Die ORFG hat Networking de facto zu einem wesentlichen Vereinszweck erhoben. Da stellt sich die Frage, was – quasi nebenher – alles besprochen wird, wenn hochrangige Entscheidungsträger zu Gast sind. Umso mehr, als profil-Recherchen nunmehr darauf hindeuten, dass sich die ORFG nicht nur mit reinem Netzwerken begnügt hat, sondern ihre besonderen Zugänge auch für Lobbying nützen wollte. Konkret: für die Beeinflussung von Politikern und anderer Entscheidungsträger.

Am 6. Dezember 2016 wandte sich die ORFG per E-Mail an ihre Mitglieder – das Mail liegt profil vor. Angehängt war eine von der Freundschaftsgesellschaft in Auftrag gegebene Studie bei einem prominenten Meinungsforscher. Fazit: „Sollte man sich in naher Zukunft dazu entschließen, die Sanktionen gegen Russland zu lockern und die Beziehungen zu normalisieren, so ist kaum mit Gegenstimmen aus der Bevölkerung zu rechnen. Tendenziell besteht die Möglichkeit, politisch bei den Wählern zu punkten.“

Und das sollten die Mitglieder der ORFG – so das Ansinnen des Vereins – jenen, die „bei den Wählern zu punkten“ versuchten, auch mitteilen. Im Mail heißt es: „Die Ergebnisse der Umfrage sollen österreichischen Entscheidungsträgern eine Argumentationsunterstützung geben, um für eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland eintreten zu können.“ Dies vor dem Hintergrund, dass die Zeit drängte: Die EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland waren erstmals im Juli 2014 beschlossen und dann mehrfach verlängert worden, weil sich die Situation in der Ukraine nicht gebessert hatte. „Die neuerliche Abstimmung zur Verlängerung der Sanktionen erfolgt Ende Jänner 2017“, ließ die ORFG ihre teils hochrangigen Mitglieder in dem E-Mail wissen – und fügte gleich eine praktische Handlungsanleitung dazu: „Falls Sie vor Ende Jänner 2017 einen Entscheidungsträger treffen (Weihnachtsfeiern!), der auf diese Abstimmung Einfluss nehmen könnte, würde es uns freuen, wenn Sie die Person auf den Inhalt unserer Studie aufmerksam machen.“