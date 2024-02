Die türkis-grüne Beton-Koalition

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und sein grüner Vize Werner Kogler rühren den Zement an. Zwar nicht persönlich, aber die türkis-grüne Regierungsspitze macht auf den letzten Metern ihrer Zusammenarbeit viel Geld für Beton frei. Nachdem gestern auch der Ministerrat dem über zwei Milliarden Euro schweren Subventionspaket zugestimmt hat, will die Republik viel Geld in die unter hohen Kosten ächzende Bauwirtschaft pumpen.

Land der Eigentümer

20.000 Wohnungen sollen neu gebaut werden, die Hälfte davon in Eigentum übergehen. Österreich solle ein Land der Immobilieneigentümer werden, sagte der Kanzler sinngemäß. Kogler brach derweil die Lanze für die Mieter – und den Klimaschutz. Denn noch einmal 5000 Wohnungen sollen saniert werden. Wohnraum für 44.000 Menschen soll entstehen.

In einem Rohbau in Wien-Floridsdorf sprach Nehammer am Dienstag von einer „salomonischen“ Lösung mit dem Koalitionspartner. Jeder bekommt ein Stück Torte für seine Wählerschichten, was sich in den Presseaussendungen widerspiegelt. Der Österreichische Wirtschaftsbund sieht „dringend benötigte Maßnahmen“ in dem Programm, Greenpeace bewertet eine Vereinfachung der Leerstandsabgabe „positiv“. Damit sollen die Bundesländer einfachere Handhabe bei der Besteuerung von Leerstand haben. Durch eine Kompetenzänderung des „Volkswohnungswesen“ weg vom Bund hin zu den Ländern, möchte man mittels höherer Abgaben Immobilienbesitzer zur Vermietung drängen.

Handhabe gegen Leerstand

Viele Immobilien in Österreich stehen leer, schätzungsweise sogar jede Siebte. Ganz genau weiß man es allerdings nicht, weshalb nun auch eine genauere Datenerhebung erfolgen dürfte. Denn klar ist: Während Städte und Gemeinden in die Breite wachsen und damit Flächen versiegeln, wird vielerorts bestehender Wohnraum nicht genutzt.

Die Wiener Architektin und Professorin für Bauwirtschaft und Projektentwicklung, Gabu Heindl, verortet in Stadt und Land zwei ähnliche Tendenzen. In ländlichen Regionen „veröden die Ortskerne, während auf grüner Wiese Einfamilienhäuser gebaut werden“, sagt die Leiterin des Fachgebiets „Architektur Stadt Ökonomie“ an der deutschen Universität Kassel. Auch in der Stadt müsse man davon abrücken, die wenigen großen Grünflächen an den Rändern zu versiegeln.