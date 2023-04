Fake News können teuer werden

Das Problem wird nicht kleiner, sondern größer. Und wie können wir in Zeiten von Künstlicher Intelligenz noch richtig von falsch unterscheiden? Texte, Bilder, Dokumente, Videos. Authentizität ist einfach vorbei.

Gestern habe ich von einem Fotografen gelesen, der einen Fotopreis in Deutschland gewonnen hat. Das Bild: Per KI erstellt (er hat den Preis dann nicht angenommen). Was, wenn aus bösen Gerüchten schnell mal vermeintlich reale Bilder werden?

Oder was, wenn ein Musik-Superstar wie Drake seinen eigene Stimme in einem Fake-Duett mit The Weeknd hört, den er nie eingesungen hat? (Wie gerade tatsächlich geschehen). Oder wenn dann an einem Wahlabend Bilder von Wahlfälschungen auftauchen, die so nie stattgefunden haben?

Wir stehen am Anfang der KI-Revolution, sie wird uns alle betreffen. Journalisten, Musiker, Politiker. Sie kann uns helfen, oder unsere bekannten Systeme gefährden und hinwegspülen. Faktenchecks wird das Material so schnell nicht ausgehen. Dagegen war der Prozess “Fox News” gegen Dominion noch ein Kinderspiel.