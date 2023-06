Fliegen Sie heuer noch in den Sommerurlaub?

Eine Mutmaßung an diesem Fenster- bzw. Brückentag: Wer heute noch immer nicht weiß, wohin es heuer im Sommerurlaub geht, hat die Kontrolle über die beste Jahreszeit verloren, oder hat in Zeiten von Inflation und Teuerung einfach kein Urlaubsbudget mehr. Die viel wichtigere Frage ist aber nicht, wo man die Ferien verbringt, sondern wie man da überhaupt hinkommt. Denn: Klimakrise hat immer Saison – und Termini wie “Flugscham” und “Zugstolz” werden heute nicht nur von der Fridays-for-Future-Generation am Küchentisch diskutiert. Gut, dass es den Klima-Podcast “Tauwetter” meiner Kolleginnen Christina Hiptmayr und Franziska Dzugan gibt. Diese Woche im Gespräch: Markus Fischer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln, wo an der Zukunft des Flugverkehrs getüftelt wird. Ziel ist es, so Fischer, in der Luftfahrt so klimaverträglich wie möglich zu werden und in Zukunft auf unterschiedliche Technologien zu setzen. Unter anderem werden Wasserstoff, Biokraftstoffe und sogenannte E-Fuels getestet, aber auch zu Elektroantrieben und Hybridsystemen wird geforscht. Herr Fischer wird, so viel darf hier verraten werden, heuer mit dem Auto in die Ferien fahren. Und wie halten Sie es mit dem Fliegen? Schreiben Sie uns gerne an [email protected].