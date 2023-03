Für Fehler schon zu groß

Es gibt Zeiten, die fühlen sich ungewiss an oder verwirrend, und es gibt welche, in denen Schweizer Banken eingehen. Schweizer Banken! Das ist, zumindest in meiner, womöglich laienhaften Vorstellung, ungefähr so, als würde Beton in der Frühlingsluft schmelzen (übrigens: fröhliches Äquinoktium!). Also ja: eigentlich unvorstellbar. Nach der Übernahme der notleidenden Credit Suisse durch die UBS sind aber auch die womöglich professionellen Anleger an den Börsen noch nicht ganz sicher, was sie von derart unerhörten Umständen halten sollen. Die Kurse flatterten gestern jedenfalls wie die Schmetterlinge im Märzföhn. Kein Wunder: Immerhin galt die Credit Suisse, deren sagenhafte, fast 167-jährige Geschichte am Wochenende ziemlich klanglos im Portfolio ihrer größten nationalen Konkurrenz endete, auf gut Schweizerdeutsch immer als too big to fail.