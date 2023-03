Wahlkampf! Österreichs Politlandschaft im Umbruch

Wie soll das fünf Jahre lang halten? Am Freitag präsentierten Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer im Ostarrichisaal des Landhauses in St. Pölten ihr gemeinsames Regierungsprogramm. Mikl-Leitner wirkte übernächtig, schwer angeschlagen, mehr noch, nachgerade konfus und sprach zu Beginn offen über „die Streitereien“ mit der FPÖ und ihr schwieriges Verhältnis zu Landbauer. Dass sie gewissermaßen zu einem Bündnis mit der FPÖ gezwungen wurde, sei die Schuld der SPÖ, die aus den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP „eine Zirkusshow“ gemacht habe. Udo Landbauer stand ungerührt daneben. Es sei „keine Liebesheirat“, meinte er. Bei der konstituierenden Sitzung des Landtags am 23. März werden seine FPÖ-Mandatare ungültig abstimmen, um so Mikl-Leitners Wahl zu ermöglichen. Im Gegenzug werden wohl auch nicht alle ÖVP-Abgeordneten aktiv für Landbauer stimmen. Stabilität und konstruktive Partnerschaft sieht anders aus.

Schwarz-Blau in Niederösterreich erinnert an den Tabubruch der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung im Februar 2000 – und macht plötzlich auch ein Bündnis zwischen Karl Nehammer und Herbert Kickl vorstellbar. Der umstrittene Pakt von St. Pölten überschattet sogar den Führungsstreit in der SPÖ zwischen Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil – und könnte diesen mitentscheiden. Denn bei der Mitgliederbefragung wird auch die Frage eine Rolle spielen, welcher SPÖ-Spitzenkandidat bei der kommenden Nationalratswahl Herbert Kickl eher Paroli bieten kann. Gewählt wird regulär im Herbst 2024, doch der Wahlkampf hat schon begonnen.

Bei der Landtagswahl am 29. Jänner hatte die ÖVP knapp zehn Prozentpunkte und die absolute Mandatsmehrheit eingebüßt. An den Machtverlust muss sich die jahrzehntelang omnipotente Partei erst gewöhnen. Nach sechswöchigen Koalitionsgesprächen mit der SPÖ wurden die Verhandlungen abgebrochen. Am Ende war es wohl nur ein Punkt, bei dem Schwarz und Rot keinen Kompromiss fanden: die Ausweitung eines Langzeitarbeitslosen-Projekts. Die SPÖ kürte es zur Fahnenfrage, die ÖVP hielt es für unfinanzierbar. Nun werfen sie sich gegenseitig vor, es von Anfang an auf ein Scheitern angelegt zu haben.

Die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich hat auch Signalcharakter für den Bund. Wenn die verfeindeten Mikl-Leitner und Landbauer ihre politischen und persönlichen Differenzen überwinden können, sollte dies auch für Karl Nehammer und Herbert Kickl möglich sein. Und wenn rassistische Aussagen aus FPÖ-Reihen die ÖVP in Niederösterreich nicht von einer Koalition abhalten – warum sollten sie es dann im Bund tun? Der Wirbel um Schwarz-Blau in St. Pölten verschaffte der SPÖ eine kurze Aufmerksamkeits- und Verschnaufpause. Die Tage zuvor hatte das rote Drama auf offener Bühne für Entsetzen in SPÖ-Reihen und Erstaunen beim breiten Publikum gesorgt. Zumindest herrscht nun Klarheit in der Sozialdemokratie: In einer Mitgliederbefragung sollen die 140.000 Genossinnen und Genossen darüber entscheiden, ob Pamela Rendi-Wagner oder Hans Peter Doskozil die Partei führen soll.

Rote Machtkämpfe

Am Mittwoch tagte zunächst das Präsidium, das auch dem Wut-Abbau diente. Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures leitete die Sitzung in den SPÖ-Klubräumlichkeiten im Parlament. Eineinhalb Stunden lang sprachen die Anwesenden über das, was in den vergangenen Jahren passierte, und es war nichts Gutes. Rendi-Wagner zählte 70 Angriffe aus dem Burgenland auf, Doskozil erinnerte sich an Verletzungen aus Wien – und ein Taferl, das ihm beim Parteitag 2018 in Tirol entgegengehalten wurde: „Rot-blaue Sau“ stand darauf.

Dann gab Doskozil seine ersten beiden Wahlversprechen: Sollte er Spitzenkandidat der SPÖ werden, würde er sein Amt als Landeshauptmann im Intensivwahlkampf zurücklegen. Und sollte er in Regierungsverantwortung kommen, wäre er für eine Koalition mit Grünen und NEOS – und gegen eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickls FPÖ. Doskozil, der Ampel-Mann. So will sein Team Vorwürfe entkräften, Doskozils betreibe rechte Politik.

Nach der Deklaration des Landeshauptmanns wurde eineinhalb Stunden über die Zukunft diskutiert, und man war sich erstaunlich einig: Alle Parteimitglieder, nicht nur ein Sonderparteitag, sollen darüber entscheiden, wer die SPÖ anführen soll.

Der Vorstand war dann für die Bilder und den Beschluss da: Das zweite Gremium tagte einen Stock tiefer, Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner moderierte, Rendi-Wagner und Doskozil sollten danach nebeneinander an den Kameras vorbeigehen. Zumindest jetzt sollte etwas Gemeinsamkeit simuliert werden.