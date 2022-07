Man kann diese Gesetzesbestimmung als logische Fortsetzung des rigiden österreichischen Steuergeheimnisses betrachten. Frei nach dem Motto: Es geht niemanden etwas an, wie viel ein anderer verdient, deshalb geht es auch niemanden etwas an, wie viele Steuern er oder sie allenfalls hinterzieht. Selbstverständlich mag es in Steuerverfahren einzelne Aspekte geben, die den höchstpersönlichen Lebensbereich betreffen und bei denen die Privatsphäre über das öffentliche Interesse zu stellen ist. Ein Pauschalausschluss der Öffentlichkeit für mehrere Verhandlungstage scheint aber jedenfalls antiquiert.

Doch kein "Verurteilungsdruck"?

Wenn ausgerechnet ein ehemaliger Finanzminister für sich eine komplexe Steuerstruktur via British Virgin Islands aufsetzen lässt, ist das per se schon von öffentlichem Interesse. Taucht dann noch der Verdacht auf, dass nicht nur Steuern optimiert, sondern möglicherweise auch hinterzogen worden sind, ist dies umso mehr der Fall. Weshalb das Finanzstrafgesetz dem angeklagten Steuerberater, dessen persönlicher Lebensbereich von den Inhalten der Causa überhaupt nicht berührt war, ebenfalls das Recht zugesteht, einen Ausschluss der Öffentlichkeit zu verlangen, ist nur ein weiterer Punkt, der zeigt, wie sehr diese Bestimmung aus der Zeit gefallen ist. Wie in anderen Prozessen auch, sollte das Gericht in Steuerverfahren punktuell über einen Ausschluss der Öffentlichkeit entscheiden können – und zwar nur dann, wenn es wirklich notwendig ist.

Aktuell bekämpft Grasser bekanntlich das erstinstanzliche Urteil aus dem Buwog-Prozess. Dort wurde er Ende 2020 – nicht rechtskräftig – zu acht Jahren Haft verurteilt. Der ehemalige Finanzminister hat auch dort sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Der nunmehrige Freispruch im Steuerverfahren widerlegt übrigens eindrucksvoll eine Behauptung, die das Grasser-Lager vor dem Start der mehrjährigen Buwog-Verhandlung Ende 2017 öffentlichkeitswirksam aufgestellt hat: Damals stellte ein eigens beauftragter Gutachter in den Raum, ein faires Verfahren sei wegen angeblicher medialer Vorverurteilung unter Umständen gar nicht möglich. Man sprach von "Ermittlungsdruck auf die Behörden" und von einem "Verurteilungsdruck". Das konnte man damals schon anzweifeln. Nun lässt sich sagen: Einen allzu großen Verurteilungsdruck hat das Gericht in der Steuercausa ganz offensichtlich nicht verspürt.

Schweigsame Lobbyisten

Ein zweiter bemerkenswerter Fall, der in den vergangenen Tagen am Wiener Straflandesgericht erstinstanzlich mit Freisprüchen endete, fand zwar nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Viel erfahren hat man als Beobachter dort allerdings auch nicht. Dabei ging es erstmals überhaupt in einer Strafverhandlung um eine der wichtigsten Causen der vergangenen zwanzig Jahre – jene rund um die milliardenschwere Beschaffung der Eurofighter durch die österreichische Bundesregierung. Als Conclusio bleibt eindrucksvoll stehen: Ermittlungen im Wirtschafts- und Korruptionsbereich müssen viel effizienter und schneller werden. (Gerade bei der Causa Eurofighter spielte sich bekanntermaßen ein jahrelanges Ressourcendrama in der Justiz ab.)