Greenwashing-Urteil: Gösser muss alle Etiketten umdrucken

Gösser darf auch in den sozialen Medien nicht mehr behaupten, dass sein Bier „CO2-neutral gebraut“ sei. Auf Instagram kann sich die steirische Großbrauerei jedoch nicht ganz von grünen Claims verabschieden und wirbt weiterhin mit dem Hashtag #NatürlichNachhaltigGebraut. „Wir saufen in der Natur“ lautet ein User-Kommentar darunter. Nun, einen selbst verpassten Nachhaltigkeitsstempel braucht es dafür nicht.

Grundsätzlich anzumerken ist, dass die Produktion, die unmittelbar unter dem Dach der Brauerei Göss stattfindet, CO2-neutral ist. Bis 2030 will das die Brau Union an allen Standorten umsetzen – zum Beispiel auch in Schwechat und Wieselburg. Allerdings erfasste Gösser in seiner Werbung nicht den besonders energieaufwendigen Mälzvorgang als Produktionsschritt. Beim Mälzen wird Braugetreide zu Malz. Die Brau Union erzeugt das Malz nicht selbst, sondern kauft es bei Mälzereien an. Die dafür erforderliche Wärme wird überwiegend aus Erdgas gewonnen, somit nicht CO2-neutral.

Das Mälzen verursacht laut VKI jedoch einen ganz erheblichen Teil des Co2-Ausstoßes im Bier-Herstellungsprozesses, nämlich gut 30 Prozent. Außerdem: Der Großteil des CO2-Fußabdrucks entfällt gar nicht auf die Bierherstellung, sondern auf Ernte, Transport und Verpackung.

Richtungsweisende Urteile

Der VKI beließ es nicht bei seiner Klage gegen Gösser, er nahm auch weitere Unternehmen ins Visier. Die Klagen, die der Verein einbringt, erfolgen im Auftrag des Sozialministeriums.

Vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass die österreichische Luftfahrgesellschaft Austrian Airlines (AUA) rechtskräftig verurteilt wurde. Das Landesgericht Korneuburg hatte entschieden, dass AUA den „unrichtigen Eindruck“ erweckt hatte, sie biete CO2-neutrale Flüge und den Einsatz von 100 Prozent nachhaltigen Flugkraftstoffen. In der Werbung suggerierte AUA, dass es für sie „keine Kunst“ sei, Flüge „CO2-neutral zur Biennale“ nach Venedig anzubieten. Laut VKI-Juristin Barbara Bauer sind CO2-neutrale Flüge technisch nicht möglich.

Die AUA will in Zukunft klarer informieren. Die Veröffentlichung des Urteils ist ebenfalls auf der Startseite sichtbar – wenn auch etwas weniger prominent als bei Gösser.