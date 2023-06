Hitze oder Hagel – Hauptsache Freizeit!

Heute um exakt 16:57 Uhr findet in Österreich der astronomische Sommerbeginn statt, darum ein guter Rat: Sollten Sie einen klassischen 9-to-5-Job haben, versuchen Sie doch, eine Viertelstunde früher hitzefrei zu bekommen. Leider besteht darauf kein Rechtsanspruch, es gibt in der Arbeitsstättenverordnung ja nicht einmal eine allgemeine Verpflichtung zum Einbau einer Klimaanlage. Lediglich das Bauerbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz sieht bei Temperaturen jenseits der 32,5 Grad Celsius die Niederlegung von Arbeiten im Freien vor, und dass solche Tropenhitze in dem Gesetz tatsächlich als Schlechtwetter firmiert, erscheint uns zu Sommerbeginn 2023 fast schon visionär.Denn insgesamt müssen wir liebgewonnene Umwelteinschätzungen ja zunehmend revidieren und zähneknirschend einsehen, dass wir uns in Wahrheit freuen sollten, wenn es das halbe Frühjahr lang regnet (gut für den Neusiedlersee!), wenn Insekten uns umschwirren (gut für die Biodiversität!) und Vögel auf den Gastgartentisch kacken (nach Büroschluss!). Es ist alles gut, auch wenn es uns spontan nicht so vorkommt.