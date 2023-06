Wiens Vizebürgermeister Wiederkehr: „Die ÖVP ist oft eine schlechte Kopie der Freiheitlichen“

Es ist ein massiver Unterschied, ob ein Job in einer Stadt geschaffen wird oder ob es persönliche Beratungsdienstleistungen zu einem Thema gibt. Ich habe in der Opposition nie gesagt, dass Politiker sich nicht beraten lassen dürfen. Das Gegenteil ist der Fall. Politiker tun gut daran, sich von Leuten, die Wissen haben, beraten zu lassen.

Wir haben das von Anfang an transparent gemacht. In anderen Fällen wird das gar nicht offengelegt. 30.000 Euro ist die Maximalsumme, abgerechnet werden Beratungsleistungen, Verbindungen, Projekte. Was machen wir? Wir bereiten ein Festival für Bildung vor. Und wir arbeiten an einem Zentrum für Bildungsinnovationen, wo Matthias Strolz über sein Wissen und über seine Kontakte dem Projekt dienlich ist.

Das ist kein Job in der Stadt. Matthias Strolz berät mich in meiner Tätigkeit als Stadtrat bei einem Bildungsprojekt. Das ist sowohl rechtlich als auch politisch ein riesiger Unterschied. Und bei Beratungen zu einem Thema geht es darum, die bestqualifizierte Person zu nehmen.

Am wichtigsten wäre, auch integrationspolitisch, der Ausbau der Ganztagsschulen mit einem kostenlosen, gesunden Mittagessen. In Wien machen wir das bereits. Aber wir müssen schon davor ansetzen, im Kindergarten. Dort blockiert aktuell wieder einmal die ÖVP.

Sie sagen also, die Verantwortung liegt beim Bund. Die Lehrergewerkschaft meint allerdings, die Wiener Stadtregierung schaue tatenlos zu. Kommt Ihre Politik nicht an?

Das Thematisieren verstärkt den Stellenwert der Bildung. Ich war vor kurzem in Finnland. Lehrerinnen und Lehrer genießen dort das höchste Ansehen von allen Berufsgruppen. In Österreich stehen wir ganz woanders. Das größte Problem ist tatsächlich der Lehrkräftemangel. Wir steuern seit Jahren darauf zu, und das Ministerium hat vieles übersehen. Ich könnte es mir leicht machen und sagen, dass wir dafür nicht zuständig sind - mache ich aber nicht. Wir haben zum Beispiel in den letzten zweieinhalb Jahren in allen Wiener Schulen ein Schulsekretariat aufgebaut, um Lehrkräfte von administrativen Aufgaben zu entlasten. Einige Punkte müssen aber auf Bundesebene getan werden, zum Beispiel den Quereinstieg in die Volksschule zu erleichtern. Der ist de facto nicht möglich, dabei haben wir vor allem dort einen unglaublichen Personalmangel.

Heißt das, sie zapfen vor allem die Expertise von Matthias Strolz in Sachen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit an?

Die Kritik richtet er vor allem an seine eigene Partei. Das zweite verpflichtende Kindergartenjahr wäre so wichtig zur Verbesserung der Deutschkenntnisse, aber die ÖVP blockiert. Da soll der Karl Mahrer bitte mal mit seinen Leuten reden anstatt immer auf Wien zu zeigen.

Was wir in einem ersten Schritt umgesetzt haben, ist der Medientransparenzbericht. Erstmalig in der Wiener Geschichte kann man online nachschauen, welche Werbe-Kampagnen die Stadt Wien gemacht hat und wofür Geld ausgegeben wurde. Wir haben darüber hinaus in einem zweiten Schritt massive Einsparungen bei der Kommunikation der Stadt vorgenommen und sind jetzt in einem dritten Schritt dabei zu verhandeln, wie genau solche Kriterien aussehen.

Die berüchtigtste Behörde in der ganzen Stadt ist die MA35, immer wieder gibt es Kritik an den langen Wartezeiten und dem schlechten Service. Wissen Sie, wie lange man aktuell auf einen Staatsbürgerschaftstermin wartet?

Die Wiener SPÖ hätte gern, dass Menschen schneller eingebürgert werden - und nicht wie bisher zehn Jahre warten müssen. Können Sie da mit?

Wiederkehr

Wir haben da eine etwas andere Positionierung. Wo wir aber die gleiche Auffassung vertreten, ist, dass das Verfahren viel zu bürokratisch und schikanös sind. Wenn eine Serbin, die in Österreich geboren ist und hier aufwächst, ein Jahr Erasmus macht, kann sie nicht mehr beantragen, weil sie nicht mehr anspruchsberechtigt ist. Das sind Absurditäten, die gehören dringend geändert. An der Aufenthaltsdauer, ab der man beantragen kann, würde ich jetzt nicht rütteln.

Sie sind also restriktiver als die SPÖ.

Wiederkehr

Wir haben insgesamt eine etwas restriktivere Position zur Staatsbürgerschaft.

Vielleicht wechseln wir zum Schluss noch einmal auf die Bundesebene. Es wurde in der Vergangenheit immer öfter die Möglichkeit einer Ampelkoalition diskutiert. Wie stehen Sie dazu?

Wiederkehr

Mir geht es vor allem darum, dass Neos als einzige Partei in der Mitte im Zentrum so stark wird, dass wir unsere Inhalte verhandeln können, mit unterschiedlichen Parteien. Wir haben in Salzburg mit den Grünen und der ÖVP regiert. Wir regieren in Wien mit der SPÖ. Wir sind keinem Lager zugeordnet und machen solche Koalitionsverhandlungen davon abhängig, in welcher Konstellation am ehesten Fortschritt möglich ist.

Sie sind also grundsätzlich nicht gegen eine Ampel.

Wiederkehr

Sie ist durchaus vorstellbar und wäre eine von unterschiedlichen Optionen. Jetzt geht es darum, NEOS so stark zu machen, dass diese und andere Optionen möglich sein werden. Aktuell sehen wir, dass die FPÖ massiv von der schlechten Arbeit der Bundesregierung profitiert und die ÖVP ihr den roten Teppich ausrollt. Dass man ohne Not in Salzburg und in Niederösterreich in diese Koalitionen geht, das halte ich staatspolitisch für nicht zu verantworten.

Was schreckt Sie mehr ab: Das konservative Familienbild von FPÖ und ÖVP oder die klassenkämpferischen Ansagen der SPÖ?

Wiederkehr

Ich sehe beides gleich problematisch. Bei Andreas Babler war ich ehrlich gesagt schockiert, wie geschichtsvergessen er ist. Man spaßt nicht mit Europa. Dass er die EU als aggressives militärisches Bündnis bezeichnet, das schlimmer als die NATO sein soll, ist jenseitig. Er soll Geschichte lernen, das Gegenteil ist der Fall. Europa ist das größte Friedensprojekt, das es jemals auf der Welt gegeben hat.

Ein Bildungsminister Wiederkehr unter einem Bundeskanzler Babler ist also eher unrealistisch.

Wiederkehr