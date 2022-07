„Ich habe Angst, dass ich für immer in Russland bleiben muss“

Guten Morgen!

Sie trägt die Nummer 42 am Rücken, wenn sie am Court steht. Auch zu ihrem sechsten Prozesstag trägt Brittney Griner ein Shirt ihres Teams Phoenix Mercury. Dort ist die zweifache Olympia-Siegerin seit 2013 unter Vertrag, und wenn die US-Liga in Saisonpausen geht, dann spielt sie für den russischen Klub UGMK Jekaterinburg, zwei Flugstunden östlich der Hauptstadt. Jetzt steht sie in Moskau vor Gericht.



Griner wurde am 17. Februar am Flughafen Scheremetjewo in Moskau festgenommen. In ihrem Gepäck: Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl. In den USA ist das Öl legal, es wurde Griner ärztlich verschrieben. Sie habe die Vape-Patronen wohl unabsichtlich und im Stress eingepackt, sagte sie am Mittwoch vor Gericht aus. Ihr drohen jetzt bis zu zehn Jahre Haft – wegen weniger als einem Gramm Cannabis. „Ich hatte nicht die Absicht, das russische Gesetz zu verletzten,“ so wird Griner zitiert.



Die US-Regierung sprach schon im Mai von einer unrechtmäßigen Verhaftung. Vergangene Woche legte Joe Biden nach und kündigte ein Dekret an, das es US-Behörden ermöglichen soll, durch beispielsweise finanzielle Sanktionen effektiver gegen unrechtmäßige Inhaftierungen vorzugehen. Außerdem soll der Informationsaustausch zwischen den Familien von Betroffenen und den US-amerikanischen Behörden erleichtert werden.



Anfang Juli hatte Griner dem US-Präsidenten einen Brief geschrieben, in dem sie ihn eindringlich um Hilfe bat: „Ich habe Angst, dass ich für immer hierbleiben muss. Mir ist klar, dass Sie viel zu tun haben, aber vergessen Sie mich und die anderen amerikanischen Häftlinge nicht. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um uns nach Hause zu bringen.“