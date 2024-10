In Wien lebender Mann als „Hamas-Führer“ sanktioniert

7. Oktober 2024. Das US-Finanzministerium hat den Jahrestag der Anschläge der Hamas auf Israel zum Anlass genommen, um die Daumenschrauben gegen die Terrororganisation noch einmal anzuziehen. Es wurden neue Sanktionen erlassen: gegen eine Bank in Gaza, einen Verein, einen prominenten Hamas-Financier und drei „Schlüsselfiguren“ eines angeblichen Hamas-Spenden-Netzwerks in Europa. Eine dieser „Schlüsselfiguren“ ist Adel D., er lebt in Wien und war Gründer der „Palästinensische Vereinigung Österreich“ (PVÖ).

„Adel D. ist für die Aktivitäten der Hamas in Österreich zuständig und einer der prominentesten Hamas-Vertreter in Europa. Er steht in engem Kontakt mit hochrangigen Hamas-Führern und hatte leitende Positionen in mit der Hamas verbundenen Institutionen inne, die Geld an die Organisation überweisen. D. nimmt im Namen der Hamas an Konferenzen und Delegationen teil und arbeitet mit anderen Institutionen zusammen, die von den Vereinigten Staaten wegen ihrer Verbindung zur Hamas benannt wurden, darunter die Union of Good und die al-Quds International Institution“, schreibt die US-Behörde.

Immer wieder Reibepunkte

Ein wichtiges Indiz: Im Internet findet sich ein Foto von Adel D. aus dem Jahr 2012. Er war dort bei einer Konferenz in Gaza, steht in der ersten Reihe in einer Gruppe Männer. Er trägt einen Palästinenserschal um den Hals und ein Lächeln auf den Lippen - ein Schnappschuss, wie D. später sagt. Neben ihm steht Ismail Haniyeh. Der langjährige politische Führer der Hamas wurde im Juli dieses Jahres in Teheran von den Israelis erschossen.

Die USA reiben sich nicht das erste Mal an Adel D. – die Behörden hatten ihn bereits 2003 das erste Mal wegen Terrorfinanzierung in Verdacht und erhoben Sanktionen. Aber nicht nur die USA machten über die vergangenen 20 Jahre immer wieder auf den palästinensisch-stämmigen Mann aufmerksam, sondern auch die israelischen Behörden. Sie verdächtigen den Mann über die PVÖ Spenden gesammelt und diese der Hamas zukommen gelassen zu haben.