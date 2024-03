Kafka-Gefühle am Weltfrauentag

Guten Morgen am Weltfrauentag. Ich bin total bei Ihnen, stellen Sie noch einmal auf Snooze, denn die Realität kann warten. Von der bekommt man ja doch nur Migräne. Wir sind im fortgeschrittenen ersten Viertel des 21. Jahrhunderts. Und dennoch verfestigt sich zunehmend das Gefühl, dass sich das Debatten-Ringelspiel seit Jahrzehnten um die selben Themenkreise dreht: Lohn-Schere (in Österreich Stand 2022 18,4 Prozent) und deutlich über dem EU-Schnitt; extrem hohe Teilzeit-Beschäftigungsrate und ein mangelhaftes Kinderbetreuungs-Angebot als Ursachen für Altersarmut unter Frauen (vor allem bei Alleinerzieherinnen). Nicht zu vergessen noch immer keine verpflichtende Ganztagsschule (ein weiterer Grund für die hohe Teilzeitbeschäftigungs-Rate), denn nach Unterrichtsschluss werden (vor allem auf dem Land) die Kinder noch immer in zwei soziale Klassen geteilt: die, die heim an Mutters dampfende Töpfe dürfen und jene, die im „Hort“ (was für ein hässliches Wort, fast so hässlich wie Fremdbetreuung) verparkt werden. „Kann man als Mutter und Hausfrau glücklich sein?“ wurden wir von unseren Kollegen Robert Treichler und Sebastian Hofer im Zuge eines 65-Fragen-Katalogs in der aktuellen profil-Covergeschichte gefragt. Ja, aber wahrscheinlich nur mit einer Erbschaft oder einem anderen finanziellen Sicherheitsfaktor, der Unabhängigkeit garantiert. Und dennoch hört man auch unter jungen Frauen knapp nach einer Familiengründung die Retro-Sätze: „Ich muss nicht arbeiten gehen. Mein Mann verdient genug.“ Backlash, aber hallo! Die Scheidungsrate sollte Grautöne in diesen fröhlichen Retro-Optimismus zwängen.