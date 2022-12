„Kriege gehören ins Museum“, so steht es in schwarzen Lettern an der kunstvollen Fassade des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, doch das, was sich derzeit in diesem Haus abspielt, ist kein Krieg. Es ist eher das Abbild einer schlimm verbockten Situation zwischen der Museumsführung und Teilen der Belegschaft. Schlechte Stimmung. Kontrolle von oben, Misstrauen untereinander. Das Museum selbst, in diesem Bereich eines der größten in Europa, ist leider nicht eines der besten. Die Neubesetzung der Direktion steht an und dutzende namhafte Historiker und Historikerinnen sagen, mit dem derzeit amtierenden Direktor Mario Christian Ortner, der schon mehrere negative Expertenberichte hinnehmen musste, sei kein Neuanfang möglich. Doch wenn Kriege schon ins Museum gehören, dann sollte vielleicht thematisiert werden wie Kriege entstehen, wie sie geführt werden, wer Kriege finanziert, wer daran verdient und wer daran stirbt. Doch was man im Heeresgeschichtlichen Museum sieht, sind Uniformen, Lanzen, Hinterlader, Kanonen, Orden und Schlachtengemälde. Geht man durch die Säle der jüngeren Geschichte: zu viele Hakenkreuze, zu viele NS-Devotionalien- und Uniformen.