Kulturkampf im Klassenzimmer

Die Probleme, die Wiesinger (Spitzname „Kassandra“) – übertrieben oder nicht – in ihrem Buch darstellte, sind größer und nicht kleiner geworden. Spätestens seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und der Welle an muslimischen Antisemitismus, die seither durch heimische Schulen rollt, ist das nicht mehr zu leugnen.

Im Bereich Zuwanderung und Migration kann der Eindruck der Übertreibung auch dadurch entstehen, dass unsere Lebenswelten immer stärker getrennt sind. Wer wie Wiesinger jeden Tag in der Favoritner Brennpunktschule mit fast 100 Prozent Muslimen aus der niedrigsten Bildungsschicht mit der höchsten Religionsaffinität steht, hat natürlich ein anderes Problembewusstsein als jemand, der sich vorwiegend in autochthonen Welten bewegt und die eigenen Kinder nur in die besten Schulen schickt (nicht selten wegen der realen Probleme in allen anderen Schulen, über die Wiesinger und Glattauer schreiben).