Syrischer Familiennachzug: Containerklassen "fix und alternativlos"

"Wir werden die Container verhindern, koste es, was es wolle." Der Elternverein der Mittelschule Kagran in Wien Donaustadt protestiert besonders scharf gegen die Pläne der Stadt, bis September neun Containerklassen am Sportplatz hinter der Schule für 225 Jugendliche aufzustellen. Derzeit beträgt die Schülerzahl an der gesamten Mittelschule 370. Die nächste Demo soll noch größer werden, verstärkt um besorgte Anrainer. Doch auch an den anderen geplanten Standorten in Floridsdorf, Liesing, Simmering und Favoriten steigt die Gegenwehr gegen die jeweils neun geplanten Containerklassen. Nötig werden sie unter anderem wegen des starken Familiennachzugs aus Syrien, wie wir in unserer Coverstory in allen Facetten beschrieben haben. Seit 2023 kommen monatlich 350 Kinder und Jugendliche im Pflichtschulalter nach Wien, das sind umgerechnet 14 neue Klassen pro Monat. Tendenz vorerst gleichbleibend.

Volksschulen mit 29 Kindern trotz Containern

Der Wiener Vize-Bürgermeister und Stadtrat für Bildung, Jugend und Integration, Christoph Wiederkehr (NEOS), wird aber keinen Millimeter von seinen Beschlüssen abrücken, macht er im profil-Interview klar. "Die Standorte sind fix und alternativlos, weil wir sonst die Schülerzahl in Klassen in ganz Wien auf fallweise bis zu 30 erhöhen müssten." In Bezirken wie Favoriten ist das bereits der Fall. An Volksschulen sind für September bis zu 29 Kinder pro Klasse eingeschrieben. Eine Schülerhöchstzahl, die selbst langgediente Lehrer verblüfft. In anderen Bezirken werden an einzelnen Schulstandorten so viele erste Klassen eröffnet, wie noch nie. Trotz der Containerpläne.

In Österreich herrscht Schulpflicht. Das heißt, die syrischen Kinder müssen sofort in Schulen untergebracht werden. Die Kinder und Jugendliche, haben in ihrer kriegsgebeutelten Heimat oder in Flüchtlingslagern zum Teil noch gar keine Schulen besucht. Diese Kinder müssen erst Lernen lernen und in lateinischer Schrift alphabetisiert werden. Sie außerschulisch aufzufangen und langsam auf den Regelunterricht heranzuführen, hat Wiederkehr angedacht. Doch das sei wegen des starren österreichischen Schulrechts nicht umsetzbar gewesen.