Leugnen zwecklos: Das Klima macht allen zu schaffen

Tirol überstand die Wassermassen ohne Verletzte, vermeldet die Austria Presse Agentur. In Zeiten wie diesen fällt diese Meldung bereits unter die Rubrik „gute Nachricht“. Die Zivilschutzwarnungen für Schwaz und Kramsach wurden aufgehoben. Vor allem aber wurde niemand von den Fluten fortgerissen. Um die Schäden an der Infrastruktur – etwa unterspülte Straßen, verrutschte Hänge und freigelegte Gasleitungen – zu beseitigen, wird man allerdings zwölf Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Das ist die weniger gute Nachricht.

Man könnte die Liste fortsetzen: Der Rhein transportierte innerhalb weniger Stunden so viel Wasser in den Bodensee, dass der Pegelstand am Montag um 40 Zentimeter und am Dienstag gleich noch einmal um 30 Zentimeter stieg. Zum besseren Verständnis: Für einen Zentimeter braucht es rund 5,4 Millionen Kubikmeter Wasser, also ungeheuer viel. Auch im Salzburger Pinzgau und im Pongau traten Flüsse und Bäche über die Ufer. Die Gasteiner Ache überschwemmte in der Gemeinde Bad Hofgastein viele Keller.