In der Erwartung eines Shitstorms in den Sozialen Medien hatte ich für die aktuelle Print- und E-Paper-Ausgabe von profil einen Text über „Staatskapitalismus“ in Wien geschrieben beziehungsweise über Wien als Bastion eben dieses Wirtschaftsmodells. Ich hatte erwartet, man würde mir Eitelkeit vorwerfen, weil ich nach einem Leitartikel, in dem ich von einem Zusammentreffen (vulgo Zusammenkrachen) mit Bundeskanzler Wolfgang Schüssel vor 21 Jahren nun über eine ebensolches mit der damaligen Stadträtin Renate Brauner ebenso vor zwei Jahrzehnten geschrieben hatte. Vor allem hatte ich erwartet, man würde mir Manchesterliberalismus andichten, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass das Alleineigentum der Bundeshauptstadt an so gut wie allen Versorgungsbetrieben der Weisheit letzter Schluss sei. (Ist die Wiener Stadthalle – Tochter der Wien Holding – eigentlich ein Versorgungsbetrieb, deren Funktionstüchtigkeit im Krisenfall unbedingt aufrechterhalten werden muss?) Im Grunde hatte ich der Stadt Wien also Kolchosenwirtschaft vorgeworfen, Marxismus light.

Und Twitter ist ja nicht durchgängig ein Zentralorgan des Manchesterliberalismus.

Niemand steht dem Bürgermeister bei

Doch es geschah – nichts. Ich fürchte, die Eitelkeit wird mir inzwischen als Altersweis- und starrheit nachgesehen (die ursprüngliche Variante wäre mir lieber). Aber warum keine angriffigen Verteidigungspamphlete für die lebenswerteste (warum wird hier stets ein Superlativ verwendet, den die Grammatik gar nicht zulässt?) Stadt der Welt (in der auch ich sehr gerne lebe)? Möglicherweise lag ich mit der Vermutung falsch, die Menschheit hätte die Verstaatlichten-Pleiten der 1989er- und 1990er-Jahre vergessen. Möglicherweise ist die Frustration über das politische Personal inzwischen so groß, dass nicht einmal mehr die im Normalbetrieb gut funktionierende Stadtverwaltung verteidigt wird. Sicher aber: Die Kommunikation rund um die Gebarung der Wien Energie war so skandalös, dass niemand für Bürgermeister und Stadtrat ausrücken wollte: Verschweigen der Probleme über Monate, Zweckentfremdung einer Notverordnung, letztsekündliches Rettungsgesuch an die Bundesregierung, ex post arrogante Kooperation mit dem politischen Gegner.