Der Fall Wien Energie: Schutzschildbürger

Seither stehen dringende Fragen im Raum: Was war da eigentlich genau los? Haben sich die Wiener an der Börse verzockt oder sind sie unverschuldet Opfer einer einmaligen, hochgradig verrückten Marktentwicklung geworden? Ist die Versorgungssicherheit oder gar der Bestand der Wien Energie gefährdet? Müssen sich die Steuerzahler von den Hilfsgeldern endgültig verabschieden oder kommen diese am Ende des Tages wieder retour? Haben die anderen österreichischen Energieversorger ähnliche Probleme? Und was heißt das alles für die Kunden? Selten noch war auch für Experten und geübte Beobachter eine unternehmerische Problemlage so schwierig zu durchschauen. Nur nach und nach lichteten sich die Nebel aus Polit-Spin und Finanzmarkt-Sprech. profil hat im Rahmen einer umfassenden Recherche Antworten gesammelt.

Die am Sonntagabend vor einer Woche überraschend bekannt gewordene Notlage bei der Wien Energie hat mit einem auf den ersten Blick überraschenden Faktum zu tun: An den Energiebörsen gibt es Fälle, bei denen zunächst der Verkäufer Geld bezahlen muss – unter Umständen sehr viel Geld. Ihren eigenen Angaben zufolge veräußert die Wien Energie über die Börse große Mengen an Strom für zwei Jahre im Voraus zu einem bereits jetzt festgelegten Preis. Man spricht hier von Termingeschäften, konkret von sogenannten Futures. Die Stromproduzenten können sich auf diesem Weg gegen Preisschwankungen absichern und wissen, mit welchen fixen Erlösen sie zu rechnen haben. Die Stromkäufer sichern sich im Gegenzug eine garantierte Energielieferung. Das ist wichtig für die Versorgungssicherheit. Ohne solche Termingeschäfte könnten Energieversorger ihren Haushaltskunden keine fixen, sondern nur Floater-Tarife anbieten, die je nach Entwicklung des Strompreises – üblich ist monatlich – angepasst werden.

Die Energiebörsen fungieren bei solchen Futures nicht nur als reine Handelsplätze. Sie sind mit Clearingstellen gekoppelt, die dem jeweiligen Käufer und Verkäufer garantieren, dass das Geschäft wie vereinbart stattfindet. Zu diesem Zweck müssen beide Handelspartner bei der Clearingstelle Sicherheiten hinterlegen – sogenannte Margins. Ein Teil dieser Sicherheiten wird täglich neu berechnet. Steigen die Strompreise, muss der Verkäufer Geld nachschießen, sinken sie, trifft die Nachschussverpflichtung den Käufer. Ein solcher Cash-Ausgleich erfolgt bei Futures täglich. Angenommen, ein Produzent bietet eine Stromlieferung für heute in einem Jahr um 100 Euro je Megawattstunde an. Steigt der Strompreis zwischenzeitlich auf 150 Euro, ereilt ihn ein sogenannter Margin Call, und er muss 50 Euro nachzahlen. Sinkt der Preis jedoch auf 50 Euro je Megawattstunde, liegt es am Käufer, 50 Euro nachzuschießen. Damit sind die Geschäftspartner wechselseitig abgesichert. Denn wenn der Produzent zum vereinbarten Termin nicht liefern kann, etwa weil er pleitegegangen ist, müsste der Käufer seinen Strom zum tagesaktuellen Preis von 150 Euro kaufen und könnte ihn nicht wie vereinbart um 100 Euro beziehen. Liegt der tagesaktuelle Preis zum Liefertermin jedoch bei 50 Euro und der Käufer ist nicht in der Lage den Strom abzunehmen und zu bezahlen, müsste der Produzent seine Energie zu dem tieferen Preis einem anderen Abnehmer verkaufen. Die Margins dienen also dazu, dass beim Ausfall eines der beiden Vertragspartner die Börse den jeweils anderen schadlos halten kann. Geht das Geschäft wie ursprünglich geplant über die Bühne, erhalten beide Geschäftspartner ihre eingezahlten Sicherheiten zurück.

Das Milliarden-Problem der Wien Energie: Die Strompreise sind in den vergangenen Monaten nicht nur um die Hälfte gestiegen, sondern um das X-Fache. Grund dafür war zunächst ab Mitte 2021 der Post-Corona-Wirtschaftsaufschwung, danach der Ukraine-Konflikt. Steigende Strompreise führen dazu, dass die Wien Energie als Verkäuferin während der Laufzeit der Terminkontrakte die Preisdifferenz vorübergehend in Form von Cashzahlungen als Sicherheit hinterlegen muss. Die entsprechende Abrechnung der Börsen-Clearingstellen kommt üblicherweise am Morgen nach dem jeweiligen Handelstag. Am Freitag vor eineinhalb Wochen schnalzte der Strompreis enorm in die Höhe, der folgende Margin Call machte für die Wien Energie dann mehr als 1,7 Milliarden Euro aus – der Auslöser für den Canossagang zum Bund.

Zwar bestritt die Wien Energie, insolvenzgefährdet zu sein. Eine Nichtleistung der geforderten Marginzahlung hätte jedoch ungeachtet dessen dramatische Auswirkungen gehabt. Schließlich waren damals bereits gut 1,5 Milliarden Euro an derartigen Sicherheiten bei der Clearingstelle hinterlegt. Diese wären jedenfalls weg gewesen – ein riesiger Verlust.

Eine zentrale Frage ist, ob die Wien Energie früher gegensteuern hätte müssen. Wifo-Experte Michael Böheim meint gegenüber profil: „Offensichtlich wurde seitens der Wien Energie nicht in ausreichendem Ausmaß auf das gestiegene Risiko und die Volatilitäten reagiert, indem die eingegangenen Kontrakte an die erratische Marktentwicklung angepasst wurden. Es sieht von außen betrachtet ganz so aus, als wäre im Risikomanagement einiges schiefgegangen. Da muss man auch Fehler eingestehen und Verantwortung übernehmen können.“

Seitens der Wien Energie wischte man derartige Einschätzungen vergangene Woche als „Ferndiagnosen“ vom Tisch. Geschäftsführer Michael Strebl zeigte sich bei einem ersten ausführlichen Journalistengespräch mehrere Tage nach Bekanntwerden der Problemsituation weiterhin davon überzeugt, dass es richtig gewesen sei, den Strom über Börsenkontrakte zu verkaufen – und nicht etwa an direkte Abnehmer, bei denen keine Margins anfallen würden. Derartige direkte Deals zwischen Verkäufer und Käufer nennt man auch „Over-the-counter“-Geschäfte (OTC-Geschäfte). OTC-Termingeschäfte werden nicht Futures, sondern Forwards genannt, funktionieren aber prinzipiell ähnlich. Allerdings verzichten hier die Geschäftspartner oft darauf, voneinander Sicherheiten zu verlangen. In diesem Fall ist das Ausfallsrisiko freilich nicht abgesichert. Kann einer der Geschäftspartner nicht liefern oder nicht zahlen, hat sein Gegenüber automatisch ein Problem.

Mit diesem Argument verteidigt auch Wien-Energie-Chef Strebl die Tatsache, dass sein Unternehmen trotz der Ukraine-Krise weiterhin laufend und praktisch täglich (Fachausdruck: „rollierend“) langfristige Termingeschäfte an den Börsen abschließt. Außerdem verweist die Wien Energie darauf, dass man insgesamt eine gute Balance zwischen Stromverkauf und Gaskauf über die Börse gefunden habe. Offenbar wollte man daran nicht wirklich rütteln. Strebl sieht in der Preisentwicklung am „Schwarzen Freitag“, wie er den 26. August bezeichnet, einen nicht vorhersehbaren „Tsunami“. Freilich gibt auch Strebl zu, dass man sich bereits vorher auf „ordentlich bewegter See“ befunden habe.