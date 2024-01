Mit der „Panzerfaust“ gegen Orbán

Wie soll Brüssel mit einem Mitgliedsland umgehen, das die Regeln und Werte der Europäischen Union bricht? Was ist zu tun, wenn eine einzige Regierung die restlichen EU-Staaten erpresst, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen? An einer befriedigenden Antwort auf diese Fragen scheitert Brüssel seit Jahren. Obwohl in der EU strenge Regeln zur Rechtsstaatlichkeit herrschen, baut Ungarns Premier Viktor Orbán die Demokratie in seinem Land ab. Und während sich die EU im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine unmissverständlich auf die Seite Kyivs (Kiews) stellt, pflegt Orbán nach wie vor gute Kontakte nach Moskau, Wladimir Putin bezeichnet er als Freund.

Was das in der Praxis bedeutet, hat sich zuletzt beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember gezeigt. Ungarn legte ein Veto für die Freigabe eines 50 Milliarden Euro schweren Hilfspakets für die Ukraine ein. Seine Zustimmung wollte sich Orbán teuer erkaufen lassen: Zuerst müssten die EU-Gelder an Budapest freigegeben werden, die Brüssel wegen Vergehen gegen die Rechtsstaatlichkeit eingefroren hatte.