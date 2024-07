Mord, Folter, Kokain: Wien als Drehscheibe der Drogenmafia

Mit Verbrechern hatte auch die frisch gebackene Präsidentschaftskandidatin der USA, Kamala Harris, einiges zu tun. „Als Staatsanwältin habe ich alle möglichen Straftäter verfolgt. Ich kenne Typen wie Trump“, sagte sie unter dem Jubel ihrer Fans in Wilmington, Delaware. Im Kampf Harris gegen Trump prallen Gegensätze aufeinander, wie Außenpolitik-Redakteurin Siobhán Geets in ihrer Analyse festhält (zu finden ist sie hier). „Hier die Juristin, die sich für Frauenrechte einsetzt und nebenher für die beiden Kinder ihres Mannes aus erster Ehe sorgt, dort der fast 80-Jährige, der seine schwangere Frau mit einem Pornostar betrogen hat – und danach Dokumente fälschte, um entsprechende Schweigegeldzahlungen zu vertuschen.“ Wenn Kamala Harris Geschichte schreiben und als erste Frau ins Weiße Haus ziehen will, muss sie ihre größte Stärke ausspielen: den Einsatz für Frauenrechte.

Was tun, wenn sich die eigene Tochter fürs Klima fast zu Tode hungert? Dieser Frage geht die deutsche Bestsellerautorin Amelie Fried in ihrem neuen Roman "Der längste Sommer ihres Lebens" nach. Darin findet sich Chefin eines Autohauses plötzlich mitten in der Klimakleber-Szene wieder. In Vorsicht, heiß!, dem profil-Klimapodcast, erzählt Amelie Fried, wie wie erschütternd ihre Recherchen unter den Hungerstreikenden waren – und wie ihre Leserinnen und Leser auf das harte Thema reagierten. Hören Sie hier!