Es gibt doch dieses eine Sprichwort: Mögest du in interessanten Zeiten leben. Inwieweit damit direkt auf die Popkultur abgezielt wurde, ist wahrscheinlich umstritten, jedenfalls passt es dort in den letzten Wochen am besten. Die britische Musikerin Lorde hat ein neues Album angekündigt, im Vatikan wurde, zum ersten Mal mit TikTok-Live-Begleitung, ein neuer Papst gewählt und morgen beginnt in Basel der Eurovision Song Contest (ESC).

Interessant sind diese drei Dinge unter anderem auch, weil sie politisch extrem aufgeladen werden. Lordes Musik klingt erstaunlich stark nach „Recession-Pop“, also diese Feel-good-Musik, die während der Weltwirtschaftskrise ab 2007 im Radio lief. „Just Dance“ von Lady Gaga gehört da beispielsweise dazu oder „I Kissed a Girl“ von Katy Perry. Die Rezension hat sich also wieder die Popmusik unter den Nagel gekrallt. Geht’s der Wirtschaft schlecht, machen Musikerinnen und Musiker wieder Songs, zu denen man gerne in den Club geht, um kurz einmal die anstehende Klarna-Ratenzahlung zu vergessen.

Der neue Pontifex Leo XIV. ist ein US-Amerikaner, was in Zeiten von Donald Trump per se eine politische Tangente aufreißt. Der Präsident hat ja vor dem Konklave noch gemeint, er fände sich selbst als neues Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche am qualifiziertesten, jetzt wurde es ein Trump-Gegner – zumindest lesen das viele aus alten Tweets von Leo XIV.

Der ESC hat derweil sein altes Problem: Man will unter keinen Umständen nicht politisch sein und ist es dadurch dann oft erst recht. Malta musste wegen einer Beschwerde der Europäischen Rundfunkunion (EBU) heuer bereits im Vorhinein das Wort „Kant“ (Maltesisch für „Gesang“) aus seinem Musikbeitrag streichen, weil es zu stark an die Beschimpfung „Cunt“ erinnere. Das Outfit von Erika Vikman aus Finnland war der EBU zu anzüglich, ein neues musste her. Politische Botschaften bleiben wie in den vergangenen Jahren verboten, darunter fällt neuerdings allerdings auch die Regenbogenflagge. Die Anordnung: Teilnehmer:innen dürfen einzig und allein mit ihrer Landesflagge auf die Bühne.