Zu Beginn gleich eine kurze Offenlegung: Ich bin ein „Theatre Kid“. So nennt man auf Social Media Menschen, die in ihrer Schulzeit viel zu begeistert waren, wenn Rollenspiele auf dem Lehrplan standen oder Goethes Faust in Deutsch mit verschiedenen Stimmen vorgelesen werden musste. So ein Kind, das jeden Erwachsenen in Reichweite dazu gezwungen hat, den selbstgeschriebenen Bühnenstücken beizuwohnen. Unvergessen die Premiere von „Himmel oder Hölle“ im dürftig renovierten Keller der Metzgerei meiner Taufpatin.