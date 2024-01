On wednesdays, we wear pink: Die Macht der „Mädchenfilme“

Jetzt wird es kurz ein bisschen kompliziert. „Mean Girls“, das ist der neueste Film zum Broadway-Musical „Mean Girls“, das eigentlich einmal das Musical zum Film „Mean Girls“ aus 2004 war, der ursprünglich von einem Ratgeberbuch für Eltern inspiriert wurde, das bei aggressiven Teenager-Mädchen helfen sollte. Jetzt bloß nicht aufgeben; Sie wissen schon: „That was so fetch“, „On Wednesdays we wear pink“ oder „I'm not like a regular mom, I'm a cool mom!“ Nicht? Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Rachel McAdams? Die Szene mit der Winter-Talent-Show und dem „Jingle Bell Rock“-Tanz?

Nun gut, ein kurzer Rückblick. Im Jahr 2004 ist die Komödie „Mean Girls“ (auf deutsch „Girls Club – Vorsicht bissig!“) zum ersten Mal erschienen. Geschrieben hat sie die amerikanische Komödiantin Tina Fey, Sie kennen Sie vielleicht von der amerikanischen Comedyshow „Saturday Night Live“. Es geht um die 16-jährige Cady Heron, die ihr ganzes Leben in Afrika verbracht hat, ihre Eltern sind Zoologen, und nach ihrem Umzug in die USA zum ersten Mal eine öffentliche Schule besuchen muss. Dort freundet sie sich mit den Außenseitern Janis und Damian an und beschließt, die Schulclique, „The Plastics“, angeführt von der gefürchteten Regina George, zu infiltrieren. Begleitet von jeder Menge High-School-Drama und Liebeskummer verliert Cady dabei jedoch ein wenig ihre Moralvorstellungen aus den Augen. Spoiler: Zum Schluss geht es trotzdem gut aus.

Erfolg in Pink

In den letzten 20 Jahren hat sich „Mean Girls“ einen popkulturellen Sonderstatus erarbeitet. Dutzende Filme referenzieren auf die Teenie-Komödie, in Ariana Grandes Pop-Song „Thank U, Next“ werden ganze Szenen aus ihr nachgespielt, ständig gehen Audioausschnitte des Films auf TikTok viral und sogar Barack Obama postete ein Foto seines Hundes Bo mit der Bildunterschrift „Bo, stop trying to make fetch happen“; eine Anspielung auf einen Sager von Regina George zu einer ihrer Untergebenen, die das Wort „fetch“ gerne als Synonym für „cool“ in der Schule etablieren möchte („that’s so fetch!“). 2017 folgte dann die Musical-Produktion, unter anderem für den Broadway, ebenfalls geschrieben von Tina Fey, die nun 20 Jahre nach dem Erscheinen des Originals als Musical-Film in die Kinos kommt, genauer am 25. Januar 2024.

„Mean Girls“ hat eben schon damals richtig gemacht, was großen Produktionen wie „Barbie“ heute Erfolg beschert. Statt sich über die Lebensrealitäten von Mädchen und Frauen per se einfach nur lustig zu machen und alles als peinlich zu titulieren, was ihnen Spaß macht, lacht man mit ihnen, und zwar auf eine ziemlich kluge Art und Weise. Make-up, pinke Kleider, Taylor Swift Songs – Trends und Phänomene, denen man gesamtgesellschaftlich oft etwas herablassend begegnet, werden nicht versteckt, sondern stolz vor sich hergetragen. Diese Diskussion haben wir zuletzt immer wieder bei Greta Gerwigs Spielfilm “Barbie” geführt. Unter anderem veröffentlichte „Die Chefredaktion“ dazu einen Kommentar mit dem Titel „Was Mädchen mögen, finden alle anderen aus Prinzip scheiße“ und auch profil beobachtete das Phänomen bei den Taylor Swift-Fans - Stichwort: „Weil es offenbar keinen größeren Irrtum gibt, als junge Frauen mit einer Leidenschaft für Popmusik, macht man sich gerne darüber lustig.“