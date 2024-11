Causen gegen Kurz & Co: Thomas Schmid nun offiziell Kronzeuge

Es ist eine Nachricht, über die sich in Österreich nicht alle freuen werden. Insbesondere nicht eine ganze Reihe hochrangiger Persönlichkeiten, die in den vergangenen Jahren in den Fokus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geraten sind. Thomas Schmid, einst mächtiger Generalsekretär im Finanzministerium, dann Chef der Staatsholding ÖBAG und früherer Vertrauter von Ex-ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, wurde von der Justiz offiziell Kronzeugenstatus zuerkannt. Das gab die WKStA am Donnerstag per Pressemitteilung bekannt. Konkret bedeutet das, dass Schmid, der umfangreiche Geständnisse in einigen aufsehenerregenden Polit-Causen abgelegt hat, straffrei bleibt. Er muss dafür 260.000 Euro als Anteil an den Verfahrenskosten und für teilweise Schadenswiedergutmachung bezahlen. Und er muss weiterhin mit den Ermittlern zusammenarbeiten und zur Aufklärung möglicher Straftaten beitragen.

Betroffen von den relevanten Causen ist das „Who's who“ der Republik. Ein kleiner Auszug in alphabetischer Reihenfolge: René Benko, Christoph Dichand, Eva Dichand, Helmuth Fellner, Wolfgang Fellner, Ronny Pecik, Hans-Jörg Schelling, August Wöginger, Siegfried Wolf – und allen voran natürlich der frühere Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz. Betont sei: Alle haben sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Es geht unter anderem um den Verdacht, das Finanzministerium könnte mit Steuergeldern zugunsten der Kurz-ÖVP Inserate in Boulevard-Medien bezahlt haben.