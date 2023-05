Nach Antiteuerungspaket: SPÖ will Neuwahlen

Die SPÖ hat auch einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung angekündigt – ein Instrument, zu dem auch die FPÖ greifen will. "Selber bringt die Regierung monatelang nichts zustande, um die Inflation zu bekämpfen, will aber offensichtlich auch nicht, dass der Nationalrat aktiv wird", sagte SPÖ-Vizeclubchef Jörg Leichtfried.

Sollte Bundeskanzler Karl Nehammer nicht auf die Vorschläge eingehen, wollen die Roten ihr Misstrauen gegenüber der Regierung aussprechen. Aus dem SPÖ-Klub heißt es gegenüber profil, dass der Misstrauensantrag auch eine symbolische Wirkung erzielen soll. Man erwartet nicht, dass eine Mehrheit dafür ist. Aber es brauche eine „180 Grad-Wende“.

Sollte der Misstrauensantrag angenommen werden, müssten Neuwahlen ausgerufen werden. Bis dahin würden die Koalitionsverpflichtungen fallen. In der Zwischenzeit, so die Hoffnung der SPÖ, könne man wichtige Maßnahmen beschließen.

Aber können sich die Sozialdemokraten auch Neuwahlen leisten? In Umfragen macht sich der anhaltende SPÖ-Führungsstreit bemerkbar. Die FPÖ liegt in der monatlichen profil-Umfrage auf Platz eins, gefolgt von der ÖVP. Die SPÖ rutschte zuletzt auf 23 Prozent ab. Innerhalb der Partei zeigt man sich uneins, was die präferierte Parteirichtung angeht.

Die jetzige SPÖ-Chefin Rendi-Wagner soll besonders bei Frauen und älteren Mitgliedern beliebt sein. Doskozil, der in Ausländerfragen dem rechten Parteiflügel zugeordnet wird, dürfte in ländlichen Regionen stark abschneiden, während Andreas Babler vor allem auf Social Media junge und prononciert linke Mitglieder mobilisieren will.

Am Mittwoch ging die Mitgliederbefragung über Parteivorsitz und Spitzenkandidatur bei der kommenden Nationalratswahl zu Ende. In zwei Wochen soll das Ergebnis feststehen. "Jetzt schau' ma, was rauskommt", meinte einer der drei Kandidaten, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, vor Journalisten. Doskozil und Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gelten in der Partei als leichte Favoriten.

Mit welcher Spitze die SPÖ in einen Wahlkampf gehen würde, sollte der Misstrauensantrag durchgehen, bleibt noch offen. Sollte sie sich nicht entscheiden können, bietet die profil-Redaktion eine Wahlplakat-Idee. Eine (zumindest künstliche) Vereinigung in Form von Gesichter-Morphing, dem Cover der 16. profil-Ausgabe nach: