Nahost: Mitmarschieren, aber richtig

Was im Nahen Osten gerade passiert, geht uns alle an. Das hat historische, geopolitische, emotionale Gründe. Bei manchen spielen auch verwerfliche Motive eine Rolle. Aber kommen wir zunächst zu den respektablen.

Es ist zutiefst menschlich, angesichts der vielen getöteten Zivilisten in Gaza ein Ende des Krieges herbeizusehnen – oder zu fordern. Allein der Gedanke an tausende tote Kinder ist unerträglich. Das weckt in vielen Leuten den Drang, für ein Ende der israelischen Angriffe zu demonstrieren. Daran ist nichts Antisemitisches. Auch US-Außenminister Antony J. Blinken, der seit Beginn der Krise bewundernswerte Klarsicht zeigt, sagte, dass „viel zu viele Palästinenser getötet“ worden seien.

Doch Blinken bringt einen wichtigen Einwand gegen die Forderung nach einem raschen Kriegsende vor. Wer dies verlange, müsse einen Antwort darauf haben, wie die inakzeptablen Konsequenzen daraus verhindert werden könnten: die Terrororganisation Hamas wäre weiterhin in Gaza präsent, sie hielte immer noch Geiseln in ihrer Gewalt, und sie würde versuchen, die schreckliche Attacke des 7. Oktober zu wiederholen. profil berichtet hier, wie es in Gaza nach dem Krieg weitergehen könnte.

Der US-Chefdiplomat beschreibt damit das quälende moralische Dilemma des Gaza-Krieges. Der Begriff „Dilemma“ deutet bereits an, dass man sich zwischen zwei ähnlich unbefriedigenden Optionen entscheiden muss, also ist es wohl auch legitim, für ein Kriegsende auf die Straße zu gehen. Ebenso wenig ist es antisemitisch, sich für die Schaffung des Staates Palästina auszusprechen – unter der Voraussetzung, dass dieser sich nicht auf das Gebiet des Staates Israel erstrecken soll.

Bloß: Bei einer solchen Demonstration findet man sich rasch neben Leuten wieder, die den Staat Israel ablehnen, oder, noch schlimmer, Juden hassen.

Was tun?