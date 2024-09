Naturkatastrophenversicherung statt einfach „unversicherbar“

Viele Menschen leben in Österreich in Risikogebieten – damit es in Zukunft nicht mehr werden, ist eine verantwortungsvolle Baupolitik notwendig. In Zeiten der Klimakrise wäre es aber auch vernünftig, Versicherungsmodelle für Menschen, die in dem blauen Gebiet auf der HORA-Karte leben (30- oder 100-jähriges Hochwasser), zu schaffen, auf die sie sich verlassen können. Denn derzeit heißt es für sie meist, sie seien „unversicherbar.“

Eine Möglichkeit ist eine Naturkatastrophenversicherung. Der Agrarökonom Franz Sinabell schlug das vor einigen Monaten gemeinsam mit Reimund Schwarze bereits vor. Jetzt sieht er sich bestätigt: „Es ist kein Orchideenthema mehr“, sagt Sinabell.

Jetzt, nach dem Hochwasser, stimmt der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in die Forderung ein. „Daher wäre die Bundesregierung gefordert, ähnlich wie die Hagelversicherung für Landwirte, für Katastrophenfälle bei Privaten eine gesetzliche Versicherung zu implementieren. Das wäre der richtige Weg", so der Landeshauptmann gegenüber der APA.