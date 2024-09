Viele Verwaltungsebenen, ein Koordinationsausschuss: Katastrophenschutz in Österreich

Wäre alles nach Plan gelaufen, hätten wir heute Morgen über die Wahlduelle gesprochen. Andreas Babler hätte gestern Abend mit Herbert Kickl diskutiert, eine durchaus spannungsgeladene Kombination. Mit Werner Kogler und Karl Nehammer hätten sich auch Junior- und Seniorpartner der aktuellen Koalition im ORF-Studio am Küniglberg gegenüberstehen sollen, auch nicht unspannend, hatte man sich doch jüngst (unter anderem) wegen Leonore Gewesslers Zustimmung zum Renaturierungsgesetz gestritten. Die Diskussionssendungen sowie ein Großteil der Wahlkampfveranstaltungen der Spitzenkandidat:innen wurden bekanntermaßen aufgrund der heftigen Unwetter abgesagt.

Zumindest Nehammer und Kogler haben gestern aber dennoch Zeit miteinander verbracht: Montagmittag tagte erneut der Koordinationsausschuss des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements (kurz: SKKM) in Wien. Das ist, wenn man so will, ein typisch österreichisches Gremium. Denn: Der Katastrophenschutz ist in Österreich legistisch zwischen Bund und Ländern aufgesplittet und recht komplex.