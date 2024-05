Ärztekammer „prüft“ den Mediziner, dem Impfgegner Rutter vertraut

Noch ist der Mediziner in der Ärzteliste eingetragen, noch praktiziert er als Wahlarzt in der niederösterreichischen Kleinstadt Berndorf (Bezirk Baden).

Falsche Angaben

Zur Veranstaltung, bei der K. Ende April seine kruden Thesen verbreiten durfte, liegen profil jedenfalls neue Erkenntnisse vor: Das Event wurde im Bundessportzentrum Südstadt (südlich von Wien) abgehalten und soll von einem Schweizer Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel angemeldet worden sein. Der Hersteller ließ eine profil-Anfrage unbeantwortet.

Abgerechnet worden sei die zweistündige Veranstaltung dann über Rutters „Impfopfer“-Verein mit Sitz in Klagenfurt, so das Veranstaltungszentrum. Das ist bemerkenswert: Schließlich können nur Vereine mit Sitz in Niederösterreich eine Förderung aus dem niederösterreichischen Covid-Fonds beantragen. Zumindest fünf Mal haben Vereine, in denen Rutter Obmann ist, das getan. Insgesamt hat Rutter mindestens 24 nahezu gleichlautende Vereine in Niederösterreich angemeldet. Damit könnte er theoretisch eine sechsstellige Fördersumme abgreifen.

Mittlerweile hat der Geschäftsführer der Bundessporteinrichtungen allen Standorten per Weisung verboten, Rutters Verein „Räumlichkeiten zu vermieten oder eine andere Gelegenheit zur Präsentation zu bieten”. Auch vergangenen Sonntag musste Rutter kurzfristig ausweichen: Das Veranstaltungszentrum Grunerhof in Leobendorf wollte seinem Verein nach den Medienberichten keinen Platz mehr geben. Der Verein wich daraufhin in das City Hotel Stockerau aus. Laut ORF wurden dort keine klaren Falschinformationen verbreitet. Weitere Veranstaltungen werden auf der Website des Vereins aktuell nicht angekündigt.

Rutter ließ eine Anfrage von profil unbeantwortet. Die Vizeobfrau seiner Vereine empfahl profil allerdings, „sehr genau zu recherchieren, bevor Sie wieder Dinge schreiben, die wir klagen werden”.