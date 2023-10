Es gibt zwei Tage und eine Seite, die das Verhältnis von Sebastian Kurz zum österreichischen Parlament am deutlichsten aufzeigen. Der erste Tag ist der 27. Mai 2019, als der Nationalrat das erste Mal in der Zweiten Republik einer Regierung sein Misstrauen aussprach. Kurz saß mit steinerner Miene auf der Regierungsbank und hätte später auf einen Abgeordnetensitz wechseln können. Er aber fuhr zur Politischen Akademie der ÖVP, wo schon jubelnde Funktionäre auf ihn warteten. Die Partei hatte sie zum Teil mit Bussen nach Wien gebracht, um einen ersten Wahlkampfauftakt zu feiern. Das inoffizielle Motto postete Kurz auch auf Facebook: „Das Parlament hat bestimmt. Das Volk wird im September entscheiden.“ Sein Mandat im Parlament nahm er nicht an, er wollte „bei den Menschen“ sein. Die Botschaft: Die Volksvertreterinnen und Volksvertreter sitzen nicht im Nationalrat.

Kurz wurde mit den parlamentarischen Gepflogenheiten nie wirklich warm. Seine Welt war die internationale Bühne, das Kanzleramt am Ballhausplatz. Allein ein Blick auf seinen Lebenslauf zeigt, dass der Nationalrat immer nur ein Zwischenschritt war: meistens in die Regierung, zum Schluss in die Politik-Pension. Länger als drei Monate blieb er nie im ÖVP-Klub.