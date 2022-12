Raus aus dem Meinungsmorast

„Wenn der Zeitungsleser dann die Zeitung in der Frühe aufmacht, verdirbt sich der Zeitungsleser schon in der Frühe den Magen und den ganzen Tag und auch noch die darauffolgende Nacht, weil er mit einem immer noch größeren politischen Skandal konfrontiert ist, mit einer immer noch größeren politischen Schweinerei”*), schrieb Thomas Bernhard, der übrigens ein manischer Zeitungs- und Magazinleser war. Das Bernhard-Prinzip war immer, egal, ob es sich um Menschen, Österreich, Fritattensuppen oder das Burgtheater handelte: Was man liebt, muss man in Konsequenz verbal zerstören. Die Formel lautete: Je gnadenloser die Schimpftiraden, desto höher auch Bernhards Zuwendungsgrad.

Im Zuge der expandierenden Empörungs-Maschinerien von Twitter, Facebook, Instagram oder TikTok, wo jeder seinen Meinungsschaum ohne Wenn und Aber los werden kann, hoffen und zählen wir auf Ihren Zuwendungsgrad, liebe Leser:innen. Denn „Qualitätsjournalismus darf nicht zu einem Charityprojekt werden”, schrieb die „New York Times” kürzlich in eigener Sache und spricht damit für uns alle. Und Qualitätsjournalismus ist genau wegen dieses ausufernden Meinungsmorasts noch nie so wertvoll wie heute.