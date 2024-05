Schilling, Benko und Charakterfragen: Das neue profil ist da!

Liebe Leserinnen und Leser,

Es wird Sie nicht überraschen, dass Samstag mein Lieblingstag ist. Das liegt nicht nur daran, dass endlich Wochenende ist – sondern auch daran, dass das profil dann auf meiner Haustürmatte liegt. Jetzt weiß ich als Chefredakteurin freilich, was mich da prinzipiell erwartet – aber ich liebe es dennoch, das Heft gedruckt zu sehen, und Texte noch einmal in aller Ruhe bei einem Kaffee zu lesen. Ich gebe es zu, ich mag Papier, auch den Geruch der Druckertinte. Ich hoffe, Sie können profil auch so genießen wie ich.

Diesen Samstag habe ich mich besonders auf die Lektüre des Textes meines Kollegen Gernot Bauer gefreut – er gehört zu den Edelfedern dieser Redaktion, und ich gebe neidvoll zu: Ich würde gerne so gut erzählen können wie er. Er hat die innenpolitischen Causa Prima „Lena Schilling“ zum Anlass genommen, um sich folgende Frage zu stellen: Darf man die Eignung für ein Amt vom Charakter einer Kandidatin abhängig machen? Übrigens auch eine in der Redaktion durchaus kontrovers diskutierte Frage, bei der absolut keine Einigkeit herrscht. Wir halten das aber gut aus. Meine Meinung zum Fall Schilling, vor allem hinsichtlich des Agierens der Grünen, können Sie dazu im Leitartikel lesen, wenn Sie möchten.