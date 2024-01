Schwappt der Agrarprotest nach Österreich?

Die deutschen Bauern streiken. Auf dem ersten Blick hat das wenig mit Österreich zu tun. Doch die FPÖ versucht offenbar jede Möglichkeit zu nutzen, um gegen die türkis-grüne Regierung zu opponieren.

Um gegen das geplante Ende von Diesel-Steuervergünstigungen zu protestieren, gingen Landwirte in Deutschland in Scharen auf die Straßen. Zuletzt ruderte die deutsche Regierung leicht zurück und stellte Erleichterungen für Bauern in Aussicht. Bürokratie-Abbau und die Finanzierung von Stallumbauten sollen wohl die Gemüter besänftigen – doch so leicht lassen sich die aufgebrachten Landwirte nicht besänftigen.

Mit Protestpotenzialen kennen sich die FPÖ-Strategen aus. Nun hoffen sie, das der deutsche Bauernfrust nach Österreich überschwappt.

Lässt sich der Protest importieren?

FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst und FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner kommunizierten am Montag in einer Presseaussendung ihre „volle Unterstützung“ für die Anliegen der deutschen Bauern. Diese zeigten sie auch vor Ort und nahmen "an der Seite zahlreicher AfD-Politiker rund um die Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende Alice Weidel an der Kundgebung teil."