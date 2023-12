Sexualisierte Gewalt: Eine Waffe mit System

„Unsere Recherchen zeigen, dass Geheimdienstangehörige und Sicherheitskräfte im Iran Vergewaltigung und andere Formen sexualisierter Gewalt eingesetzt haben, um Protestierende, darunter Kinder im Alter von zwölf Jahren, zu bestrafen und ihnen bleibende körperliche und psychische Schäden zuzufügen”, sagt Shoura Hashemi, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich, in einer Aussendung.

Sexualisierte Gewalt systematisch als Waffe in Konflikten einzusetzen ist kein neues Phänomen. Denken Sie an die Vergewaltigungen durch russische Soldaten im ukrainischen Butscha oder an die durch Hamas-Terroristen verschleppten Geiseln in Israel. profil berichtete deshalb schon im Oktober vom weiblichen Körper als Schauplatz für Krieg und Terror.