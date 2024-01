Soll man die AfD verbieten?

Die Aufregung ist groß: In diesem Jahr wird in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, bei drei Landtagswahlen eine Partei kandidieren, die entweder vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird (Sachsen, Thüringen) oder wegen dieses Verdachts beobachtet wird (Brandenburg): die AfD. Mehr noch, in allen drei Bundesländern liegt die Partei von Alice Weidel und Tino Chrupalla in Umfragen auf Platz Eins. Es ist nicht verwunderlich, dass viele in unserem Nachbarland beunruhigt sind. Auch in gesamtdeutschen Umfragen liegt die AfD hinter der CDU/CSU stabil auf Platz Zwei.

Kann eine – zumindest in Teilen – rechtsextreme Partei ungehindert bei Wahlen kandidieren und in weiterer Folge vielleicht sogar Regierungsämter bekleiden? Wie passt das zur Maxime der „wehrhaften Demokratie“, die vor ihren Feinden nicht klein beigibt? Um es deutlicher zu formulieren: Warum verbietet man die AfD nicht einfach?