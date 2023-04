Sudan: Am Rande eines Bürgerkriegs?

Die Nachricht kam am Samstag. Schwarzer Rauch über Khartum. Kampfflugzeuge donnern über Wohngebiete. Im Sudan, ein Land mit 45 Millionen Menschen, sind am Wochenende schwere Kämpfe zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften ausgebrochen. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind bislang mehr als 100 Menschen getötet und über 1.110 verletzt worden. Krankenhäuser sind überlastet, es fehlt an Blutkonserven, der Strom geht aus. Am schlimmsten aber ist: Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat seine Arbeit eingestellt, nachdem drei ihrer Mitarbeiter getötet wurden. Bereits vor dem Konflikt war mehr als ein Drittel der Kinder im Land auf Hilfsgüter angewiesen. Der militärischen Elite, die sich hemmungslos und ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung bekriegt, scheint das egal zu sein.