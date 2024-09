Ein Attentat. Ein versuchtes Attentat. Ein Kandidat, der auf seine Nominierung verzichtet, obwohl er die Vorwahl unangefochten gewonnen hat. Eine in höchster Eile nominierte Kandidatin, die das Rennen neu startet. Es ist schon verdammt viel passiert in diesem Wahlkampf zur US-Präsidentschaftswahl 2024. Jetzt, in der heißen Phase, startet profil (konkret: meine Kollegin Siobhán Geets und ich) einen wöchentlichen Podcast. Titel: „Trump oder Harris“. Die erste Folge finden Sie heute auf allen gängigen Plattformen und auf unserer Homepage profil.at.

Was erwartet Sie da?

Eine Sache ist uns wichtig: Seit 2016, als Donald Trump zum ersten Mal angetreten ist (und gewonnen hat), begleitet ein Problem die mediale Berichterstattung. Aus guten Gründen kommen wir Journalistinnen und Journalisten sehr oft zum Schluss, dass Trump lügt, im Unrecht ist, Dinge einfach erfindet, mal zur Witzfigur wird, dann wieder zu einer ernsthaften Gefahr für die Demokratie. Aber wo liegt da das Problem, schließlich folgern Medien all dies aus belegbaren Zitaten und nachweislichen Handlungen des Ex-Präsidenten und neuerlichen Kandidaten?